В Москве при странных обстоятельствах умер работник сербской оборонной компании: Вучич отреагировал

В Москве при невыясненных обстоятельствах умер сотрудник сербской государственной оборонной компании Jugoimport SDPR Радомир Куртич. Сербские власти более месяца не могут получить официальные выводы российской судмедэкспертизы. Президент Александар Вучич призвал не делать преждевременных выводов, но настаивает на полном расследовании.

Об этом сообщает сербское издание Blic. Информацию также подтвердили службы безопасности Сербии. Президент Сербии в интервью РТС рассказал о ситуации.

По данным сербских спецслужб, Радомир Куртич, представитель Jugoimport SDPR в России, умер 17 ноября 2025 года прямо на улице в Москве. О подозрительном характере смерти был официально проинформирован президент Сербии, однако российская сторона до сих пор не предоставила никаких результатов экспертиз или объяснений причин гибели.

В Белграде отмечают, что ни посольство Сербии в РФ, ни представительство компании Jugoimport SDPR не получили от российских следственных органов никакой официальной информации. Такое длительное отсутствие ответов вызвало серьезное беспокойство сербских властей.

Куртич находился в Москве уже второй раз в качестве официального представителя оборонной компании. После его смерти специальная комиссия Jugoimport SDPR провела проверку московского офиса и обнаружила исчезновение значительного количества документов, а также жестких дисков с рабочих компьютеров.

Президент Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию, заявил, что Белград не намерен выдвигать обвинения без доказательств, но требует от российского государства и его силовых структур предоставить всю информацию об обстоятельствах смерти сербского гражданина. Он подчеркнул, что дело находится под контролем сербских служб безопасности, а официальные запросы в Москву остаются без ответа.

