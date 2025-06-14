Всему свое время: в Израиле заявили, что еще не нанесли удары по всем ядерным объектам Ирана

Израильские военно-воздушные силы еще не нанесли разрушительные удары по всем ядерным объектам Ирана. Но всему свое время.

Видео дня

Об этом пишет The Times of Israel. Журналисты ссылаются на свои источники среди военных чиновников страны.

"Эти усилия будут продолжаться, пока военные также работают над уничтожением баллистических ракет Ирана", – говорится в сообщении.

По данным Армии обороны Израиля, пока ВВС Израиля нанесли "значительный ущерб" ядерному объекту в Натанзе и разрушили некоторые участки объекта в Исфахане. ВВС Израиля еще не атаковали Фордо.

Напомним, что в пятницу, 13 июня, в результате израильских ударов также погибли девять ученых-ядерщиков.

Детали конфликта

- Израиль начал операцию Rising Lion против Ирана. ВВС ЦАХАЛ атаковали предприятия по обогащению урана, командные центры, ракетные базы и другие объекты. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об ударе "в самое сердце" иранских программ: ядерную и баллистическую. По его словам, в частности было поражено ключевое предприятие по обогащению урана в Натанзе, о взрывах на котором также сообщило государственное ТВ исламской республики;

- В результате удара Израиля по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции Ирана были убиты командующий Хосейн Салами, "несколько его охранников и коллег", сообщил КСИР. Также погиб начальник Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Кроме того, иранские СМИ сообщают о гибели командующего объединенного штаба "Хатам аль-Анбия" генерала Голамали Рашида и нескольких ведущих физиков, которые занимались ядерной программой;

- Нетаньяху назвал действия Израиля "необходимыми и своевременными", отметив, что Иран был в нескольких неделях от возможности создания ядерного оружия. Он добавил, что атака была направлена не только на военные объекты, но и на ключевых физиков-ядерщиков, которые "работали над созданием бомбы";

- В Израиле объявлено чрезвычайное положение, страна готовится к длительной войне. Израильский премьер призвал мирных граждан запасаться продуктами, одеждой и терпением, поскольку война "будет долгой - дольше, чем все привыкли". Ожидается ответная атака Ирана на "превентивный удар". В то же время Иран угрожает и США "жестоким ответом". Кроме того, Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, назвав произошедшее "безрассудной агрессией";

- Для Украины главный вопрос: как повлияет война на Ближнем Востоке на ее способности получать помощь от партнеров и на Россию, которая может использовать обострение между Израилем и Ираном в свою пользу.

Напомним, что в ночь на 14 июня Израиль в рамках продолжающейся военной операции "Восходящий лев" нанес еще один массированный воздушный удар по Ирану. Более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над иранской столицей. Операция завершилась успехом и "Тегеран больше не имеет воздушного иммунитета".

Иран также атаковал Израиль в ответ, выпустив баллистические ракеты. OBOZ.UA отслеживал за событиями в регионе в режиме онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!