'Все наши объекты под мониторингом МАГАТЭ': Иран заявил, что больше не обогащает уран на территории страны

Иранское правительство заявило, что обогащение урана в стране сейчас не происходит, пытаясь продемонстрировать Западу открытость к возможным переговорам по ядерной программе. Все ядерные объекты страны находятся под контролем и мониторингом МАГАТЭ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи во время встречи с журналистами в Тегеране, отвечая на вопрос представителя Associated Press. Он добавил, что остановка обогащения связана с атакой на иранские ядерные объекты в июне, когда во время 12-дневной войны удары по этим площадкам нанесли Израиль и США.

По словам Арагчи, Тегеран не имеет скрытых площадок, а отсутствие активного обогащения объясняется тем, что инфраструктура была повреждена в результате бомбардировок. Журналисты AP также отметили, что их трехдневный визит состоялся в рамках специально предоставленной аккредитации вместе с представителями крупных британских медиа.

Реакция иранских чиновников

Во время того же мероприятия глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран фактически находится под постоянными угрозами относительно доступа к уничтоженным объектам. Он сказал, что даже после ударов страна слышит "ежедневные предупреждения" о новых атаках, если работы на площадках будут возобновлены. Спутниковые снимки, которые проанализировали специалисты AP, подтверждают, что на объектах в Фордо, Исфагане и Натанзе после инцидента не проводили масштабных восстановительных работ.

Возвращаясь к переговорам, Арагчи напомнил, что Иран считает право на мирное использование ядерных технологий неотъемлемым элементом своей политики. Он сказал, что Тегеран не будет отказываться от права на обогащение урана, но готов вести диалог, если Соединенные Штаты изменят подход. Сейчас, по его словам, американская сторона действует "максималистски" и пытается диктовать свои требования, что, по мнению Ирана, делает равноправные переговоры невозможными.

Что известно о состоянии программы

Иран до июня обогащал уран до 60% – это почти предельный уровень перед переходом к показателям, пригодным для создания ядерного оружия. После выхода США из ядерной сделки в 2018 году Тегеран постепенно расширял программу, настаивая, что она имеет исключительно мирный характер. В то же время западные страны и МАГАТЭ утверждают, что до 2003 года Иран имел организованную программу создания ядерного боезаряда.

В сентябреевропейские государства инициировали возвращение санкций ООН против Ирана, что стало очередным шагом давления на Тегеран. На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ снова рассмотрит вопрос о невыполнении Ираном своих обязательств и может принять новую резолюцию. Несмотря на это, Арагчи оставил определенное пространство для возможных переговоров, но при условии, что позиция Вашингтона станет "более сбалансированной".

Взгляды иранских аналитиков

Институт политических и международных исследований при МИД Ирана провел отдельную конференцию под названием "International Law Under Assault: Aggression and Self-Defense", где иранские эксперты представили собственное видение событий 12-дневной июньской войны. В своих материалах они активно ссылались на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца, который назвал удар Израиля "грязной работой".

Отдельные авторы пытались сформировать эмоциональный контраст между действиями обеих сторон. Профессор международных отношений Мохаммад Казем Саджадпур написал, что "оборонительный ответ Ирана был впечатляющим, вдохновляющим, историческим и прежде всего чистым", ставя под сомнение любое сравнение с "грязными поступками Израиля". Перед входом в зал, расположенный в здании имени генерала Касема Сулеймани, коридор был выложен фотографиями детей, погибших во время войны.

Несмотря на громкие декларации, Иран оказался в сложной ситуации после завершения конфликта. Израиль серьезно ослабил системы ПВО страны, что оставляет возможность новых ударов на фоне напряжения вокруг ядерной программы. Параллельно Иран продолжает сталкиваться с внутренним давлением – экономические проблемы и общественные изменения ставят под вопрос решение об обязательном хиджабе или повышение цен на субсидированный бензин, которые уже вызывали массовые протесты в прошлом.

Что предшествовало

В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам, которые, по словам Вашингтона, были частью программы, направленной на разработку этого оружия.

В конце июля 2025 года президент США Дональд Трамп снова пригрозил Ирану новыми бомбардировками ядерных объектов. Американский президент подчеркнул, что армия США осуществит еще одну атаку, как только посчитает это нужным.

Кроме того, Трамп отмечал, что Иран окончательно не отказался от своей ядерной программы и, вероятно, может восстановить ее в другом месте. Если такое произойдет, это будет проблемой, подчеркивал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Причем это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

Также в Иране сказали, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка иранских ядерных объектов "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

