"Все, кого они поддерживают, проиграют выборы": после Венгрии европейские ультраправые пытаются дистанцироваться от команды Трампа

После поражения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в Венгрии в воскресенье, 12 апреля, ультраправые партии в Европе рассматривают отказ от поддержки администрации президента США Дональда Трампа. Все они заявили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично участвовал в кампании с Орбаном за несколько дней до выборов, а Трамп созвал митинг для поддержки его правительства, однако это не помогло.

Об этом сообщает Bloomberg. По информации издания, после переизбрания Трампа в 2024 году ультраправые партии Европы пытались воспользоваться импульсом, но испытывали трудности.

Ультраправые разочарованы

Поражение Орбана, по словам журналистов, произошло после того, как нидерландская ультраправая "Партия свободы" в прошлом году потеряла места в парламенте, что привело к уходу ее лидера Герта Вилдерса из правящей коалиции. В такое критическое время для националистического движения в Европе, как пишет издание, партии пытаются определить четкую политику относительно того, нужно ли им сотрудничать с Белым домом.

"Каждый должен защищать свои национальные интересы, а наши интересы не всегда совпадают с интересами США. Также важно подчеркнуть наши разногласия", – сказал вице-президент ультраправой французской партии "Национальное объединение" Луи Алио.

В то же время министр обороны Бельгии Тео Франкен, который является членом правой партии "Новый фламандский альянс", будучи критиком миграции, назвал визит Венса в поддержку Орбана"действительно глупым предвыборным шагом" в соцсетях.

"MAGA действительно должны прекратить международную кампанию, потому что все, кого они поддерживают, проиграют выборы", – сказал Франкен.

Что делают в Белом доме

Издание пишет, что в своей недавней стратегии по нацбезопасности США заявили, что будут культивировать "сопротивление текущей траектории Европы внутри европейских стран", которая широко интерпретируется как негласное предложение поддержки ультраправым партиям Европы. В документе они обвиняют европейских лидеров в цензуре и отмечают, что Евросоюз столкнулся с "цивилизационным стиранием" из-за массовой миграции и экономического спада.

В свою очередь немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которая недавно шла бок о бок с партией Фридриха Мерца, стала тоже пересматривать свои связи с Трампом.

"Венгрия стала поучительным примером, где поддержка Трампа все чаще рассматривается как препятствие", – говорится в материале.

Признаки раскола впервые появились после того, как Трамп попытался взять под контроль Гренландию иначать операцию в Венесуэле. Сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель заявила, что Трамп нарушил свое обещание избегать иностранного вмешательства и действует схоже с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотя партии в Европе имеют общую позицию с президентом США по иммиграции и жесткого правоохранительного обеспечения, они стали осторожными относительно чрезмерного сближения с напыщенным американским лидером, который приказал устранить иностранных лидеров и ввести карательные тарифы на Европу", – говорится в материале, и дополнительно сообщается, что согласно последним опросам, большинство европейских избирателей негативно относятся к Трампу.

