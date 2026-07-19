Врать об Украине выгодно? Российская пропагандистка Латинина внезапно стала зарабатывать в разы больше

Российская журналистка Юлия Латынина стала получать гораздо больше доходов после изменения своей антипутинской риторики. На своём YouTube-канале она потеряла более 100 тыс. подписчиков, однако совокупные выплаты впервые превысили 100 тыс. евро.

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Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить". В то же время доходы эстонских компаний, с которыми сотрудничает журналистка , остались стабильными.

Как это произошло

Судя по отчетности её компаний, которую изучили оппозиционеры-медийщики, Латинина занимается исключительно производством видеоконтента. В самом успешном 2023 году канал Латыниной получил 159 млн новых просмотров и привлек 152 тысячи новых подписчиков.

В прошлом году, когда Латынина изменила риторику, покинула российский Антивоенный комитет, начала критиковать правительство Украины и попала под его санкции, прирост просмотров составил всего 32 млн, что в 5 раз меньше, а её аудитория сократилась на 109 тысяч подписчиков.

За последний год количество просмотров сократилось вдвое (с 64 млн в 2024 году до 32 млн в прошлом году), что могло бы привести к пропорциональному снижению доходов от рекламы. Однако выручка компании Latyninamedia OÜ, получающей средства от монетизации YouTube, в прошлом году выросла до 122 420 евро против 111 690 евро годом ранее. Тем не менее убытки к концу года составили 24 тыс. евро.

Как это комментирует сама Латынина

Основной доход команды Латыниной поступает от эстонской НКО MTÜ LatyninaOrg, которая стала получать стабильные анонимные пожертвования на почти фиксированную сумму: в прошлом году она составила 150 927 евро, а в 2024 году – 150 380 евро.

Помощница Латыниной, Дарина Воронцова, и сама журналистка назвали источником благотворительности полученные пожертвования, в частности, через Patreon, на котором всего 120 спонсоров. По подсчётам журналистов, в среднем каждый спонсор должен вносить 80–90 евро ежемесячно, что крайне редко встречается среди политических СМИ в изгнании, тогда как обычно средний взнос составляет до 10 долларов.

Доходы её команды растут

Такие "пожертвования", как отмечается, привели к росту доходов команды. В прошлом году на содержание штата организаций было потрачено 83 585 евро, из которых 39 887 – на одного сотрудника в НКО и ещё 43 698 евро – на двух сотрудников в коммерческой фирме.

Дополнительные 23 598 евро представляют собой совокупную сумму, выплаченную членам правления НКО MTÜ LatyninaOrg – Латыниной и Воронцовой. В целом они получили почти на треть больше, чем в прошлом году.

Журналисты отмечают, что до 2024 года Латинину дважды штрафовали за нарушение российского закона об иноагентах, после чего российский Минюст никаких претензий к пропагандистке не выдвигал.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Юлия Латынина заявила, что современная Украина представляет собой "стратегическую угрозу" для России, поэтому эту угрозу следует ликвидировать. После этого скандального заявления её исключили из "Антивоенного комитета России".

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