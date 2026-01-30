'Возникают вопросы': Хегсет не поедет на ключевую встречу министров обороны НАТО – Politico

Министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу министров обороны НАТО в феврале. Вместо себя он, вероятно, отправит туда своего заместителя Элбридж Колби.

Видео дня

Такой "демарш" усиливает вопросы у стран-членов Североатлантического альянса относительно преданности США этому блоку и принципу коллективной обороны. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico.

Гегсет пропустит встречу министров обороны стран-членов НАТО

По словам собеседников издания, неназванных американского чиновника и европейского дипломата, Хегсет не поедет на встречу с коллегами, министрами обороны стран-членов НАТО в феврале. Сейчас ожидается, что его заменит заместитель главы оборонного ведомства Элбридж Колби. И это, подчеркивает Politico, вероятно, вызовет еще больше вопросов относительно преданности Вашингтона трансатлантическому альянсу.

Встреча 32 руководителей оборонных ведомств стран альянса состоится 12 февраля. И она станет первой с тех пор, как президент США Дональд Трамп снова начал выдвигать претензии на Гренландию, которая входит в состав Дании, предполагая даже возможность отобрать остров силой – до создало угрозы для сохранения Альянса.

"Но Хегсет, который вызвал возмущение на такой же встрече в прошлом году, выступив с резкой критикой европейцев за недостаточные расходы на их оборону, не будет участвовать, заявили двое чиновников, которым была предоставлена анонимность для свободного высказывания. Вместо него, по словам дипломата и чиновника, на мероприятии будет присутствовать Элбридж Колби, заместитель министра оборонной политики, но это решение еще может быть изменено. Колби является третьим по рангу гражданским чиновником по вопросам обороны в Пентагоне и близким союзником вице-президента США Джей Ди Вэнса", – говорится в материале.

На момент публикации сообщения Politico не получило ответа на свой запрос о комментарии от Пентагона.

Издание отмечает, что Колби, за которым закрепилось прозвище "Бридж", снискал славу сторонника жесткой линии в отношении Европы в Минобороны США. Его считают убежденным сторонником изоляционистской внешней политики США, краеугольным камнем которой является смещение фокуса американской политики с внешней на внутреннюю и снижение активности США в мире – особенно в военном плане. Именно ему приписывают разработку планов по выводу американских войск из Европы, которые, впрочем, до сих пор неоднократно отсрочивались.

Также Колби отвечал за разработку новой американской оборонной стратегии, опубликованной на прошлой неделе, которая снизила рейтинг Европы в приоритетах Штатов: Вашингтон отныне предпочитает концентрироваться не на выполнении союзнических обязательств, которые США добросовестно выполняли десятилетиями после Второй мировой войны, а на защите своих интересов и противостоянии с Китаем.

Несколько повлиял на конечный вид упомянутого документа министр финансов США Скотт Бессент: на фоне торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином он добился существенных изменений первоначального текста в сторону смягчения риторики – так же, как произошло со Стратегией национальной безопасности Белого дома, которая была обнародована в конце 2025-го.

Politico добавляет, что в оборонной стратегии также четко указано, что в Европе "союзники возьмут на себя инициативу" в противодействии угрозам, которые являются "менее серьезными" для Соединенных Штатов: так современная американская власть сейчас трактует угрозу со стороны РФ.

"Это не первый случай, когда Хегсет пропускает встречу НАТО. Но это уже второй раз подряд, когда чиновник США пропускает встречу высокого уровня после того, как государственный секретарь Марко Рубио в прошлом месяце аналогичным образом отправил своего заместителя на встречу министров иностранных дел НАТО", – говорится в материале.

Демонстративное пренебрежение американскими топ-чиновниками Североатлантическим альянсом и союзниками по этому оборонному блоку только усилит беспокойство последних относительно до недавнего времени ключевого союзника –– США.

Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО, заявила, что этот шаг "может послать еще один сигнал о том, что США не так внимательно прислушиваются к обеспокоенностям своих союзников, как должны, особенно после того, как Марко Рубио пропустил последнюю встречу".

"Учитывая это, есть и положительная сторона, что Элбридж Колби... лучше подготовлен, чтобы объяснить намерения и последствия [новой оборонной стратегии США], а также услышать мнения союзников", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Хегсет посмеялся над российскими системами ПВО в Венесуэле. В частности, он отметил сомнительное качество работы российских систем ПВО, которые должны были защищать небо над страной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!