Возле Капитолия задержали мужчину с оружием, луком и стрелами: все подробности

В среду, 16 июля, в США возле здания Капитолия полиция задержала мужчину после того, как нашла в его автомобиле лук со стрелами. Также он признался, что имеет с собой и огнестрельное оружие.

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Задержание провели на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, недалеко от северной ограды Капитолия. Об этом сообщают USA Today и Reuters.

Отмечается, что сначала внимание правоохранителей привлек необычный автомобиль задержанного.

"Офицеры USCP увидели необычное транспортное средство на Пенсильвания-авеню с трехколесным велосипедом, прикрепленным к крыше. Присмотревшись ближе, офицеры увидели лук со стрелами и пустую кобуру", – сообщили в полиции Капитолия.

Впоследствии стало известно, что 23-летнему мужчине из Орегона выдвинули многочисленные обвинения, в том числе в ношении пистолета и винтовки без лицензии, ношении опасного оружия (меча), владении устройством для подачи боеприпасов большой емкости, незарегистрированным огнестрельным оружием и незарегистрированными боеприпасами.

Ранее, в январе этого года, в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне полицейские арестовали мужчину, который пытался пронести мачете в Центр для посетителей Капитолия (CVC). Также в его сумке обнаружили три ножа.

Как сообщал OBOZ.UA, в США задержали 32-летнего жителя Пенсильвании Шона Монпера, который в социальных сетях угрожал убить американского президента Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и других чиновников. Среди них, в частности, агенты иммиграционной и таможенной службы.

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