'Они террористы': в США мужчина угрожал убить Трампа, Маска и других официальных лиц

В Соединенных Штатах Америки задержали 32-летнего жители Пенсильвании Шона Монпера, который в социальных сетях угрожал убить американского президента Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и других чиновников. Среди них, в частности, агенты Иммиграционной и таможенной службы.

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МУжчине уже предъявили обвинения. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили на официальном сайте Министерства юстиции США.

Отмечается, что ФБР арестовало жителя города Батлер после обнаружения угрожающих комментариев на платформе Youtube. Он писал под ником "Мистер Сатана".

Федеральные агенты установили, что угрожающие высказывания были в период с 15 января по 5 апреля. Расследование подтвердило, что интернет-активность, связанная с "Мистером Сатаной", соответствовала месту жительства Монпера.

Также в американском ведомстве отметили, что подозреваемый обратился за разрешением на огнестрельное оружие. Мужчина получил его вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

В феврале 2025 года "Мистер Сатана" написал, что купил несколько пистолетов и запасается боеприпасами с тех пор, как Трамп вступил в должность. В марте, появился еще один комментарий: "В конце концов я собираюсь устроить массовую стрельбу".

Неделей позже Монпер заявил в комментариях: "С момента выборов я покупаю по 1 пистолету в месяц, бронежилет и боеприпасы".

Угрозы касались не только Дональда Трампа, но и других должностных лиц США, а также агентов Иммиграционной и таможенной службы. Среди них – Илон Маск.

В уголовном иске были обнаружены следующие угрожающие высказывания:

17 февраля 2025 года: "Нет, нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех глав агентств, которых назначил Трамп, и всех, кто стоит на нашем пути. Помните, мы – большинство, MAGA – меньшинство страны, и к тому времени, когда наступит время действовать, они будут ослаблены, многие будут раздавлены этой политикой, и они тоже захотят отомстить". Американская революция 2.0"

4 марта 2025 года: "Я сам его убью". Эта угроза прозвучала в видеоролике на YouTube под названием "Прямой эфир: Обращение Трампа к Конгрессу".

18 марта 2025 года: "ICE (Миграционная и таможенная правоохранительная служба США, - ред.) –- террористы, мы должны начать убивать их".

1 апреля 2025 года: "Если я увижу вооруженного агента ICE, я буду считать его внутренним террористом, активным стрелком и открою по нему огонь".

Как сообщал OBOZ.UA, 8 января в Вашингтоне полицейские арестовали мужчину, который пытался пронести мачете в Центр для посетителей Капитолия (CVC). Также в его сумке обнаружили три ножа.

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