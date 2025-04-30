Вокруг Иерусалима вспыхнули масштабные пожары: горят деревья и автомобили, объявлена эвакуация. Видео

В Израиле недалеко от Иерусалима в среду, 30 апреля, из-за аномальной жары и сильного ветра вспыхнули масштабные пожары. Эвакуированы некоторые общины и перекрыты дороги, огонь охватил деревья и авто, в том числе автомобили пожарных. Страна готовится принять международную помощь – Греция уже отправила пожарный самолет 747 Supertanker.

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Как сообщает The Times of Israel, десятки пожарных расчетов и самолетов борются с огнем, информации о пострадавших не поступало. В частности, пожар охватил лес Эштаол на окраине Иерусалима. Пожарно-спасательная служба сообщила, что пожары бушуют как минимум в пяти местах на Иерусалимских холмах.

В среду Иерусалим накрыла жара, столбики термометров поднялись до +33 градусов тепла.

"Израиль страшно горит. Огонь подходит к городу, где я живу, идет эвакуация с трассы, горят машины. Ужас какой-то. Израиль просит международной помощи. Аномальная жара и сильные ветра. Ко всем нашим прочим неприятностям", – рассказал военный журналист Сергей Ауслендер.

Общины Неве Шалом, Бекоа, Таоз и Нахшон были эвакуированы вместе с военным мемориалом в Латруне, прервав мемориальную церемонию. Близлежащий монастырь также был эвакуирован.

Полиции также было поручено подготовиться к возможной эвакуации села Месилат Цион. Управление природы и парков Израиля заявило, что эвакуирует туристов из ряда парков в этом районе.

1-я трасса, главная автомагистраль между Иерусалимом и Тель-Авивом, была закрыта, и полиция призвала людей избегать этого района, а водителям – покинуть машины и спасаться бегством.

Соседняя 3-я также закрыта, как и трассы 65, 70 и 85. Сгорели два пожарных авто, сообщают израильские СМИ.

Также было отменено железнодорожное сообщение между Иерусалимом и Тель-Авивом.

На место направлялись министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и министр охраны окружающей среды Идит Силман.

По данным спасательной службы, к тушению пожара привлекли 63 пожарных расчета и 11 воздушных судов, объявлен наивысший уровень тревоги.

Служба объявила мобилизацию всех спасателей в районе Иерусалима, а затем расширили ее, чтобы привлечь подразделения со всей страны.

Скорые и авто экстренной службы Magen David Adom были приведены в режим ожидания для оказания помощи в случае травм.

Израильские СМИ пишут, что страна готовится принять международную помощь. Супертанкер – крупнейший в мире пожарный самолет – вылетел из Греции в аэропорт Бен-Гурион.

Кроме того, ожидается, к вечеру Израиль накроет песчаная буря из Египта.

Это уже второй масштабный пожар за неделю, приведший к эвакуации жителей в районах на запад от Иерусалима. В прошлую среду и четверг, когда страну охватила волна тепла, сгорел 2471 акр земли, для тушения огня потребовалось более 20 часов для 100 пожарных расчетов.

Ни один из жителей не пострадал в том пожаре, был нанесен лишь незначительный ущерб имуществу. Несколько пожарных получили легкие ранения, двое из них были госпитализированы после вдыхания дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 года в Украине не исключена аномальная погода, ведь климат на планете изменяется из-за человеческой деятельности. Украинцам следует быть готовыми к высокой пожарной опасности, поскольку есть определенные предпосылки для пожароопасного периода.

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