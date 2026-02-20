'Война в Украине показала': Европа инвестирует миллиарды в дроны вместо дорогих ракет – Reuters

Пять крупнейших оборонных концернов Европы объединяют усилия над многомиллионным проектом, целью которого являетсязапуск в производство недорогих систем противовоздушной обороны. Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания стремятся создать автономные дроны или ракеты за 12 месяцев.

Об этом сообщает агентство Reuters. Заявление прозвучало во время встречи министров обороны стран ЕС в Кракове, в пятницу, 20 февраля.

Что известно

Как сообщается, война в Украине показала, как автономные дроны-перехватчики могут стать эффективной альтернативой дорогим ракетам ПВО, и европейские союзники Киева стремятся научиться на опыте украинцев усилить собственный оборонный потенциал на фоне растущих сомнений в Европе относительно обязательств США защищать ЕС от России.

"Это многомиллионное обязательство в размере фунтов стерлингов, многомиллионных евро по развитию этой технологии. Мы очень надеемся, что это приведет к созданию эффектора, который запустят в производство в течение 12 месяцев", – сообщил министр по оборонным закупкам Великобритании Люк Поллард.

В военной терминологии"эффекторами" называют компоненты системы, которые создают физический эффект, тогда как "автономные платформы" — это беспилотные системы с искусственным интеллектом, способные самостоятельно принимать решения. Такая инициатива предусматриваетразработку передовых недорогих систем ПВО, и первый проект хотят реализовать до 2027 года, говорится в отдельном заявлении правительства Великобритании.

"Мы только что подписали очень важное обязательство по совместной разработке ударных возможностей на основе дронов, недорогого совместного производства и совместных закупок недорогих эффекторов и полезной нагрузки дронов. Это вызов нашего времени – технологии меняются, и мы должны очень быстро реагировать", — сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Напомним, ранее стало известно, что одна из стран Европы заказала у немецкого оборонного концерна Rheinmetall крупную партию 35-мм боеприпасов для пушечных систем ПВО Skynex. Стоимость заказа составляет несколько сотен миллионов евро, будет произведено несколько сотен тысяч магазинов снарядов AHEAD.

Как сообщает OBOZ.UA, французский оборонный концерн MBDA активно работает над созданием более мощного управляемого снаряда Joint Fire Support Missile (JFS-M) для РСЗО M270 и HIMARS. Благодаря ему дальность огневого налета возрастет с 300 до 500 км. Похожую ракету создают и в США, однако европейский вариант отличается более интересным подходом.