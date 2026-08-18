"Война, очевидно, реальна": и.о. министра обороны предупредил румын об увеличении количества российских дронов в воздушном пространстве страны

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце заявил, что в последнее время количество российских атак на украинские порты на Дунае достигло максимума. Это прямо пропорционально количеству инцидентов на румынской территории, куда также залетают БпЛА и где находят их обломки.

Видео дня

Об этом Мируце сказал в интервью Digi24. Он рассказал, что радары в Румынии зафиксировали более 100 российских дронов, которые объединились в рои и за последние дни семь раз атаковали украинские порты.

Силы обороны Украины сбили большинство из этих БпЛА, однако их уничтожение в нескольких десятках метров от румынского воздушного пространства привело к тому, что воды Дуная и морские волны впоследствии вынесли обломки на берег в Румынии.

"В эти выходные на берег вынесло наибольшее количество обломков. Мы знаем об этом, война, очевидно, реальна. Я считаю, что очень важно, чтобы румыны больше не поддавались влиянию этой пророссийской пропаганды, которая пытается сформировать общественное мнение, будто бы этой войны не существует", – сказал и.о. министра обороны.

Он обратился к гражданам Румынии как министр, который видит военные данные и последствия этой войны, и подчеркнул: эта война существует и она имеет непрямые последствия для Румынии.

"На данный момент нет признаков того, что уровень риска для Румынии возрос, однако румынская армия находится в состоянии повышенной бдительности, и вы видите, что благодаря мерам, принятым в последнее время, дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Румынии, начали уничтожаться и сбиваться. Мы делаем это постоянно", – подчеркнул Мируце.

На данный момент Румыния сбила четыре дрона, залетевших на ее территорию. Это чрезвычайно дорогостоящие операции по сбиванию дешевых, но опасных дронов. Раду Мируца сообщил, что в рамках программы SAFE Бухарест закупает наземные средства противовоздушной обороны, чтобы обнаруживать и уничтожать эти дроны с меньшими затратами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 августа системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали нарушение национальной воздушной границы. В 04:44 неопознанная воздушная цель вошла в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова.

Испанский истребитель F-18 оперативно установил стабильный радиолокационный контакт с беспилотником. После оценки ситуации и подтверждения курса объекта пилот получил официальное разрешение на уничтожение цели. В 05:01 цель была успешно и безопасно сбита в воздухе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!