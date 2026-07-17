Во Франции бушевала непогода: выпал град размером с теннисный мяч, повреждено много автомобилей, есть погибшие

После аномальной жары Францию накрыла масштабная непогода, в результате которой из-за гроз погибли как минимум два человека. Стихийное бедствие обрушилось на страну вечером 16 июля после спада продолжительной жары.

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Об этом сообщает Euronews со ссылкой на телеканал France info. В некоторых регионах даже выпал крупный град.

Что известно

Что касается погибших, то, как сообщается, в муниципалитете Сен-Виктурньен департамента Верхняя Вьенна в результате падения дерева погибла женщина. Еще один погибший, мужчина, был найден мертвым в своей мастерской в деревне Доломье департамента Изер. Здание, в котором он находился, загорелось из-за удара молнии.

Из-за масштабной непогоды в 30 департаментах центральной и восточной Франции ввели оранжевый уровень опасности. В регионе Ардеш на юго-востоке шел град размером с теннисные мячи, в результате чего были повреждены сотни автомобилей, крыш и виноградников.

По данным регулятора электросетей Enedis, по состоянию на утро 17 июля без света оставались 53 тысячи домов. Наибольшее количество было зафиксировано в регионах Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции и в Новой Аквитании на юго-западе.

Также было нарушено железнодорожное сообщение между Тулузой и Парижем: несколько ночных скоростных поездов задержались на шесть часов после того, как поваленные деревья заблокировали пути, а в одном случае даже повредили электрический разъем локомотива.

Французская метеорологическая служба Météo-France отменила оранжевый уровень опасности на юго-востоке Франции.

Недавно сообщалось, что, согласно данным ученых, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

Как сообщал OBOZ.UA, первая волна жары, охватившая значительную часть Европы, унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных случаев.

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