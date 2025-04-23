Во Франции более 200 СМИ судятся с Meta: в чем обвиняют компанию Цукерберга

Более 200 французских СМИ подали в суд на американскую корпорацию Meta за ее "незаконные практики" в интернет-рекламе. Компанию, которой принадлежат в частности Facebook и Instagram, обвинили в распространении "таргетированной рекламы, основанной на массовом и незаконном сборе персональных данных пользователей".

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Об этом пишет Le Figaro. О том, что медиа Франции, среди которых TF1, France Télévisions, Radio France и Le Figaro, рассказали адвокаты СМИ 23 апреля.

Они обвиняют технологического гиганта в незаконном сборе персональных данных пользователей для таргетированной онлайн-рекламы. По этому поводу СМИ обратились в Парижский суд по вопросам экономической деятельности.

Они требуют компенсации за "огромный экономический ущерб, причиненный недобросовестной коммерческой практикой американского гиганта". По их словам, Meta массово собирала персональные данные своих пользователей, не информируя и не спрашивая их согласия, что является грубым нарушением европейских правил защиты данных.

"Используя эти данные, чтобы предлагать ультратаргетированную рекламу, Meta смогла захватить большую часть рекламных вложений в ущерб средствам массовой информации", – утверждают юристы.

Адвокаты СМИ заявили, что Meta и Google, другой американский интернет-гигант, монополизируют большую часть рынка интернет-рекламы. Они подчеркнули, что если бы не недобросовестная практика Meta, французские СМИ получили бы большую долю инвестиций в цифровую рекламу.

В Meta пока не отреагировали на этот иск.

Как сообщал OBOZ.UA, американская корпорация Meta Марка Цукерберг обвиняется в распространении незаконной рекламы азартных игр в Бельгии, несмотря на то, что страна запретила этот механизм. Исследования показали, что реклама таких видеоигр активно направлялась на молодежь.

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