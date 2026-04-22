Внутренняя политика Трампа может стоить республиканцам победы на выборах: результаты опроса

Жесткая иммиграционная политика президента США Дональд Трамп может негативно повлиять на позиции Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс. Значительная часть американцев все более негативно относится к трамповскому курсу на массовые депортации, что создает риски для кандидатов, которые его поддерживают.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на новый опрос Reuters/Ipsos.

Большинство американцев против жестких депортаций

Согласно исследованию, 52% американцев заявили, что не поддержат кандидата, который разделяет подход Трампа к депортации. В то же время 42% респондентов отметили, что скорее отдадут голос за такого политика.

Особенно показательна позиция независимых избирателей. Среди них 57% отдают предпочтение кандидату, который выступает против депортаций Трампа, и только 32% поддерживают ее.

Падение поддержки политики Трампа

Уровень одобрения иммиграционной политики президента США существенно снизился. Если сразу после инаугурации в 2025 году ее поддерживали около половины американцев, то сейчас этот показатель упал до 40%.

На изменение настроений повлияли, в частности, жесткие методы реализации этой политики. Речь идет об агрессивных мерах правоохранительных органов, включая развертывание федеральных агентов в масках по всей стране, а также резонансные случаи смерти двух граждан США во время репрессий.

Республиканцы под давлением перед выборами

Аналитики отмечают, что такая динамика может осложнить республиканцам удержание большинства в Конгрессе. Партия уже сталкивается с дополнительным давлением из-за экономических факторов, в частности роста цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время Трамп сохраняет значительное влияние внутри партии после победы на выборах 2024 года, и большинство республиканцев продолжает поддерживать его жесткую позицию по миграции.

Американцы хотят более сбалансированного подхода

Результаты опроса свидетельствуют, что несмотря на критику политики Трампа, американцы поддерживают необходимость контроля за миграцией в целом. Подавляющее большинство респондентов считает важным обеспечение безопасности границ (84%) и соблюдение иммиграционных законов (87%).

В то же время 76% опрошенных выступают за то, чтобы мигранты, которые работают и не имеют криминального прошлого, имели возможность получить легальный статус. Это свидетельствует о запросе американского общества на более гибкую и сбалансированную политику.

На этом фоне даже среди республиканцев начинают раздаваться призывы к пересмотру жесткой политики депортаций, чтобы не потерять поддержку избирателей.

Опрос, в котором приняли участие более 4,5 тысячи американцев, демонстрирует, что вопрос миграции может стать одним из ключевых факторов предстоящих выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, мартовский опрос показал, что рейтинг Дональда Трампа существенно упал. Доля тех, кто не одобряет работу президента США выросла с 51% до 54%. Аналитики объясняют, что падению рейтинга способствовала критика иммиграционной политики президента и реакция администрации на материалы, связанные с Джеффри Эпштейном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!