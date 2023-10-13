Про внезапность.

Не пытаясь никого оправдать или размазать ответственность замечу, что внезапное нападение с использованием нестандартной тактики, дает нападающим колоссальное преимущество. Все генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Напомню историю захвата немцами бельгийского форта Эбен-Эмаль в 1940 году.

Это было самое мощное фортификационное сооружение в Европе, которое превосходило все, что создали французы на линии Мажино, а немцы — на Западном валу. Огромная крепость высотой до 40 метров. Эбен-Эмаль стоил безумных денег — 250 млн. франков (столько стоил авианосец). Железобетон, артиллерия, подземные коммуникации длиной в четыре километра, более тысячи солдат гарнизона. Хорошо продуманна вентиляция, склады боеприпасов глубоко под землей.

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С одной стороны форт был надежно защищен крутым берегом канала. С другой стороны протекала река, которую планировалось затопить при приближении войск противника. С третьей стороны крепость окружал забетонированный 10-метровый противотанковый ров. Все было пристреляно. Эбен-Эмаль своей артиллерией контролировал 15 км вокруг себя. В главную задачу форта входила артиллерийская защита трех мостов на канале Альберта, которые к тому же были заминированы. Подразумевалось, что форт может выдержать прямую атаку нескольких немецких дивизий и держаться, как минимум, месяц.

Бельгийцы предусмотрели и появление в небе над крепостью и мостами эскадрилий "юнкерсов" с сотнями парашютистов. Они готовились сбивать самолеты и расстреливать в воздухе десантников — для этого предусматривалось использование картечных снарядов к 75-мм пушкам. А потом защитники крепости должны были вести на земле охоту на выживших десантников, пока те не собрались в группы и не нашли контейнеры с оружием и боеприпасами.

Только немцы всех обманули. Ранним утром, пока все спали, они посадили бесшумные планеры со спецназом прямо на крышу форта. Десантники готовились к этой операции целый год — сначала на бывших укреплениях чешской оборонительной линии, а потом на специально сооруженном макете форта в натуральную величину. И взяли неприступную крепость за несколько часов.

Оказалось, что у бельгийцев картечные выстрелы хранились в запечатанных коробках, защищавших их от коррозии. Открывать коробки без специального приказа было строжайше запрещено. Первоначально планеры приняли за разведывательные самолеты Союзников. Когда на планерах стали четко различимы кресты, бельгийские пулеметы открыли огонь по ним, но два из четырех пулеметов вскоре заклинило, а планеры были уже на земле.

Пилотам удалось посадить большинство планеров в нескольких десятках метров от запланированных целей. Не давая бельгийцам прийти в себя, немцы прикрытые огнём турельных пулемётов с крыш планеров ринулись к бронеколпакам, амбразурам и выходным шахтам вентиляционных каналов. Против артиллерийских башен и укрытий сапёры использовали кумулятивные заряды, взрывами пробивая отверстия, через которые забрасывали гранаты.

После высадки немецкие десантники стали методично уничтожать форт. Они привезли с собой около двух тонн взрывчатки. Сначала при помощи лёгкого заряда пробивалось отверстие, куда потом забрасывался более тяжёлый заряд, взрыв которого разрушал сооружение уже изнутри. Потом обрабатывали то, что осталось портативными огнеметами. Уже через 15 минут атаки шесть из семи целей штурмовой группы были выведены из строя. В течение первого часа форт потерял до 70% своей огневой мощи. А в это время другие группы диверсантов захватывали мосты, по котором должны были пройти немецкие танки — два моста из трех удалось захватить неповрежденными.

В результате операции из 85 десантников немцы потеряли 6 человек убитыми и 19 человек ранеными. Потери гарнизона составили 69 человек убитыми и 40 ранеными, около 1000 бельгийцев попало в плен. А немцы начали распространять слухи о наличии у Германии "секретного оружия" невероятной мощности и эффективности.