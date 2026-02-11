Верховный суд признал застройку Замкового спуска в Черкассах незаконной: что известно о деле

Верховный суд Украины подтвердил незаконность застройки исторического Замкового спуска в Черкассах. Объект внесен в культурное наследие города.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черкасской облпрокуратуры. Незадолго до этого на объекте хотели начать строительство.

Что известно

Ранее Шестой апелляционный административный суд отменил градостроительные условия и ограничения, выданные департаментом архитектуры и градостроительства мэрии Черкасс для ЧП "Надежда" по поводу стройработ по адресам: Замковый спуск, 7 и 9/1.

Выданные градостроительные условия создавали возможность для нового строительства на исторической земле – возведения трехэтажного жилого дома с мансардой. ЧП подало кассационную жалобу, но Верховный суд поддержал доводы апелляции и признал застройку Замкового спуска незаконной.

Что такое Замковый спуск

Заметим, что Замковый спуск – историческая местность, которую считают началом Черкасс. Здесь находили археологические находки и находился древний некрополь. По данным местных медиа, в 2007 году коммунальную землю под спуском отдали в аренду на 49 лет. Сначала здесь планировали построить небольшой отель, но позже проект разросся: изменилась этажность и строительство расширилось на соседние участки, которые застройщик выкупил, как частную собственность.

Начиная с 2018 года участком владеет частное предприятие "Надежда", которое годом ранее купило участок возле дома Школьникова и арендовало один на Замковом, 5, впоследствии получило и землю на Замковом, 7.

В 2021 году депутаты изменили целевое назначение участка на Замковом, 5, давая разрешение на возведение многоэтажек. Далее были петиция о недопущении строительства, которая собрала рекордное количество голосов, и проведение общественных слушаний. Далее – митинги и иски прокуратуры.

По состоянию на сейчас исторический дом с грифонами, расположенный на углу Замкового спуска и улицы Владимира Великого, находится под реконструкцией, что может позволить изменить значительную часть сооружения.

Кроме этого, управление культуры и охраны культурного наследия Черкасской ОГА готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда, который отменил приказ о признании его памятником архитектуры. Отмечается, что зоны культурного наследия мог защитить историко-архитектурный опорный план, но у города он отсутствует.

Напомним, ранее Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении жалобы военнослужащего, когда тот хотел получить компенсацию за потерю части доходов в связи с несвоевременной выплатой индексации денежного обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховный Суд отменил приказ ТЦК СП о призыве забронированного работника. Также воинскую часть было обязано исключить его из списков личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!