Верховный Суд отказал военному в компенсации за задержку денежного обеспечения: как объяснил

Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении жалобы военнослужащего. Он хотел получить компенсацию за потерю части доходов в связи с несвоевременной выплатой индексации денежного обеспечения.

Речь идет о деле №600/214/25-а, пишет "Судебный репортер". Судьи пришли к выводу, что военный пропустил установленный законом срок обращения в суд, а суды первой и апелляционной инстанций правомерно оставили его иск без рассмотрения.

Суть кассационной жалобы

Истец требовал признать противоправной бездеятельность воинской части по неначислению и невыплате компенсации потери части доходов. Она, по его словам, произошла из-за нарушения сроков выплаты индексации денежного обеспечения за период с января 2017 года до дня фактической выплаты 7 июля 2023 года. Также истец хотел, чтобы ответчика обязали осуществить соответствующие начисления и выплату.

Суды первой и апелляционной инстанций решили, что истец пропустил срок обращения в суд – трехмесячный срок начался 8 июля 2023 года, а иск был подан только 20 января 2025 года. Уважительных причин для пропуска срока истец не привел.

В то же время адвокат истца в кассации утверждал, что право на компенсацию возникло еще в 2017 году, когда закон не ограничивал срок для обращения в суд по оплате труда. Он объяснял, что выплата индексации в 2023 году только завершила длительное нарушение, но не освобождает воинскую часть от обязанности начислить компенсацию за задержку.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отклонил доводы адвоката военного. Коллегия судей отметила – вопрос компенсации потери части доходов урегулирован специальным законом – Законом Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты". Он предусматривает обязанность работодателя выплатить компенсацию в том же месяце, в котором осуществляется выплата задолженности.

Именно поэтому момент фактической выплаты индексации денежного обеспечения является ключевым для определения того, когда лицо узнало о нарушении своего права на компенсацию.

Верховный Суд подчеркнул, что до 7 июля 2023 года истец не мог знать, будет ли выполнена обязанность по компенсации, а значит именно с этой даты начинается течение срока обращения в суд. На этот момент статья 233 КЗоТ Украины уже действовала в редакции Закона №2352-IX и устанавливала трехмесячный срок обращения в суд.

Верховный Суд также отметил, что право на компенсацию не возникает автоматически с момента начисления дохода за прошлые годы, а реализуется только в случае нарушения сроков его фактической выплаты.

Кроме того, коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства воинской части о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, указав, что правовая позиция по подобным делам уже сформирована и дело не содержит исключительной правовой проблемы, которая требовала бы отступления от устоявшейся практики.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Черновицкого окружного административного суда без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным и обжалованию не подлежит.

