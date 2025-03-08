Ведущие страны Европы поддержали план восстановления сектора Газа стоимостью $53 млрд – Reuters

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании в субботу, 8 марта, заявили, что поддерживают так называемый "арабский план" реконструкции сектора Газа. Стоимость проекта составит 53 млрд долларов, но позволит избежать выселения палестинцев из анклава.

Видео дня

План в случае его реализации "обещает быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе". Именно так отмечено в совместном заявлении министров, которое цитирует агентство Reuters.

Таким образом, предложение, ранее разработанное Египтом и принятое арабскими лидерами, было отклонено. Как отмечает агентство, "египетский план" был заблокирован Израилем и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что Трамп предложил собственный план – массовую депортацию палестинцев в другие страны и превращение Газы в "ближневосточную Ривьеру".

Арабский план, не предусматривающий предложенной Трампом депортации, базируется на создании административного комитета из "независимых палестинских технократов". Последним будет поручено управление Газой после прекращения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Этот комитет будет контролировать гуманитарную помощь и дела региона под надзором так называемой Палестинской администрации.

Согласно заявлению европейских министров, ХАМАС "не должен больше управлять Газой и быть угрозой для Израиля". Только в этом случае эти европейские страны "поддерживают центральную роль Палестинской администрации и реализацию ее программы реформ".

Также в заявлении четырех европейских государств подчеркнуто, что они "привержены работе с арабской инициативой" и считают "важным сигналом" сам факт создания арабскими государствами собственного плана по сектору Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из-за завершения первой фазы соглашения по освобождению заложников и отказа ХАМАС принять продление перемирия до 19 апреля. В Израиле также заявили, что боевики забирают себе все товары гумпомощи, не позволяя палестинцам получить их.

О том, что террористы ХАМАС исключают предложение Израиля о продолжении первой фазы прекращения огня в секторе Газа, сообщалось 1 марта. Представитель группировки Хазем Касем заявил об отсутствии переговоров как о продолжении первой, так и второй фазе прекращения огня.

Ранее Израиль одобрил предложение США о продлении перемирия на время Рамадана и Песаха. Рамадан продлится до 29 марта, а Песах – до 19 апреля. Нетаньяху заявил: если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль "немедленно начнет переговоры по всем деталям".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!