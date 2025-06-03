'Ведет двойную игру': в Париже экоактивисты украли из музея восковую фигуру Макрона и установили ее возле посольства РФ. Фото

Активисты Greenpeace вынесли из парижского музея Гревен восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона и поставили ее у российского посольства. Они обвинили политика в попустительстве в отношении французских компаний, которые продолжают вести бизнес с государством-агрессором после начала полномасштабной войны в Украине.

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Чтобы украсть восковую фигуру, экоактивисты зашли в музей как туристы, но далее переоделись, выдавая себя за сотрудников Гревена. Они накрыли "Макрона" старым одеялом и вынесли через запасной выход, передает BBC.

После этого перед посольством РФ устроили протест с "президентом" и транспарантами.

Восковую фигуру, стоимость которой оценивают в 40 000 евро, по состоянию на вечер 2 июня так и не нашли. Никаких арестов также не было.

Глава французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюльяр заявил журналистам, что власти страны "ведут двойную игру": поддерживают Украину, но все равно разрешают местным компаниям импортировать газ и удобрения из России.

Макрон, по его мнению, "олицетворяет этот двойной дискурс" и "должен стать первым" среди европейских лидеров, кто разорвет торговые контракты с российскими компаниями.

Ранее Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) заявлял, что государство-агрессор с 24 февраля 2022 года получило более 883 млрд евро от экспорта ископаемого топлива. Из них 228 млрд евро – от стран, наложивших на РФ санкции.

Страны ЕС заплатили России за ископаемое топливо 209 млрд евро, в том числе Франция – 17,9 млрд евро.

Как ранее писал OBOZ.UA, между Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджой Мелони возник конфликт из-за российско-украинской войны. По данным Financial Times, в него пришлось вмешиваться канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

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