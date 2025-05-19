FT: Мелони и Макрон конфликтуют из-за войны в Украине, Мерц пытается их помирить

Премьер Италии Джорджия Мелони оказалась вне неформальной группы европейских лидеров, которые координируют свои действия с Белым домом по Украине. Это вызвало дипломатический скандал – президент Франции Эммануэль Макрон обвинил ее во лжи, а канцлер Германии Фридрих Мерц пытался уладить конфликт.

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Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что глава немецкого правительства лично встретился с итальянским премьером в Риме, чтобы "охладить" спор после того, как напряжение достигло пика на саммите Европейского политического сообщества в Албании.

Во время саммита состоялась встреча в узком кругу – Макрон, Мерц, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский провели совместный разговор с главой США Дональдом Трампом.

Мелони на эту встречу не пригласили. По ее словам, это произошло из-за того, что Италия не готова отправлять войска в Украину, как того якобы требовали условия обсуждения.

"Италия давно четко дала понять, что не будет отправлять войска в Украину. Не имеет смысла участвовать в форматах, которые ставят цели, не соответствующие нашей позиции", – сказала она журналистам в Тиране.

Зато лидер Франции заявил, что вопрос развертывания войск вообще не обсуждался ни на встрече в Тиране, ни ранее в Киеве, и обвинил Мелони в распространении дезинформации.

"Речь идет о прекращении огня. Давайте воздержимся от лжи – ее и так достаточно поступает из России", – сказал президент Франции.

В ответ канцлер Германии выступил в Риме с примирительным заявлением.

"Я проведу переговоры в Европейском Союзе в ближайшие дни, чтобы включить Италию во все наши усилия по решению этого конфликта", – сказал Мерц на пресс-конференции в Риме.

На совместной пресс-конференции Мелони подчеркнула необходимость единства Запада и подтвердила поддержку Украины.

"Время отказаться от эгоизма. Запад должен действовать единым фронтом. Я поддерживаю справедливый мир - не капитуляцию Украины", – отметила премьер-министр Италии.

Канцлер Германии неоднократно обращался к Мелони по имени – "Джорджия" – и подчеркивал значимость их диалога.

"Вместе мы хотим сильной, безопасной и конкурентоспособной Европы", – отметил Мерц после встречи.

FT напоминает, что конфликты между Мелони и Макроном продолжаются с 2022 года. В частности, Макрон уже не впервые исключает ее из ключевых мероприятий – еще в прошлом году она не попала на частный ужин с Зеленским в Париже.

Как сообщал OBOZ.UAБ, европейские лидеры, в том числе в "коалиции желающих", пока не ведут разговоров о развертывании войск сдерживания в Украине. На данный момент ситуация не предполагает никаких обсуждений, кроме прекращения российской агрессии путем переговоров.

В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в Палаццо Киджи провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встреча была запланированной и состоялась после похорон Папы Франциска.

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