Без выплат и медицинской страховки: украинка раскрыла минусы ВНЖ в стране ЕС

Украинские беженцы постепенно интегрируются в общество стран Европейского Союза, которые их приняли. Так, некоторые из них переходят от статуса временной защиты к виду на жительство (вид на жительство, ВНЖ), но в Хорватии такое решение будет иметь ряд последствий, в том числе и финансовых.

Видео дня

Об этом сообщила украинская Виктория(@viktoria.in.eu), которая занимается вопросами легализации в Хорватии. Женщина перечислила последствия получения вида на жительство в Хорватии (privremeni boravak).

Минусы получения ВНЖ в Хорватии

Государство прекращает оказывать социальную помощь – не будет единовременных выплат, компенсации на аренду жилья, а также бесплатного проезда.

– не будет единовременных выплат, компенсации на аренду жилья, а также бесплатного проезда. Медицинская страховка должна быть оплачена самостоятельно – она стоит по 120 евро на каждого члена семьи, в том числе и на детей.

должна быть оплачена самостоятельно – она стоит по 120 евро на каждого члена семьи, в том числе и на детей. Через 6 месяцев после получения ВНЖ на проживание обязательно нужно заменить украинское водительское удостоверение на документ хорватского образца, а также перерегистрировать или заменить свой автомобиль, поскольку ездить на авто с украинской регистрации запрещено.

Основные способы получения ВНЖ

Трудоустройство . Самый популярный способ, требующий наличия трудового договора с хорватским работодателем.

. Самый популярный способ, требующий наличия трудового договора с хорватским работодателем. Цифровые кочевники (Digital Nomad Visa). Для удаленных работников иностранных компаний. Нужен доход от 2539 евро/мес (на 2026 год) или значительные сбережения. ВНЖ выдается на 1 год без права продления (повторная заявка через 6 месяцев).

(Digital Nomad Visa). Для удаленных работников иностранных компаний. Нужен доход от 2539 евро/мес (на 2026 год) или значительные сбережения. ВНЖ выдается на 1 год без права продления (повторная заявка через 6 месяцев). Предпринимательство. Инвестиции в компанию (минимум 26 544 евро), трудоустройство 3-х граждан Хорватии и доход от 2200 евро/мес.

Инвестиции в компанию (минимум 26 544 евро), трудоустройство 3-х граждан Хорватии и доход от 2200 евро/мес. Воссоединение семьи . Если один из членов семьи уже является резидентом или гражданином Хорватии.

. Если один из членов семьи уже является резидентом или гражданином Хорватии. Обучение: Зачисление в учебные заведения.

Как получение вида на жительство

Подготовка документов : паспорт, страховка, справка о доходах, справка о несудимости (с апостилем), договор аренды/собственности жилья.

: паспорт, страховка, справка о доходах, справка о несудимости (с апостилем), договор аренды/собственности жилья. Подача заявки : лично в полиции (MUP) или через консульство.

: лично в полиции (MUP) или через консульство. Получение решения : обычно рассмотрение длится 2-3 месяца.

: обычно рассмотрение длится 2-3 месяца. Сдача отпечатков пальцев и фото.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по подсчетам Центра экономической стратегии, количество украинских беженцев в мире достигло 5,6 млн человек, тогда как темпы выезда в 2025 году по сравнению с предыдущим замедлились. В то же время по разным сценариям – оптимистический, нейтральный и пессимистический – вернуться могут от 1,3 до 2,2 млн украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!