Остатки наемников ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Центральноафриканской Республике, построили масштабную теневую сеть по контрабанде и продаже тяжелых наркотиков. После гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина группировка смогла сохранить финансовую независимость от Москвы, взяв под полный контроль оборот синтетических опиоидов в регионе.

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Торговля наркотиками решает для "Вагнера" сразу несколько стратегических задач. Об этом сообщает американское The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке.

Как устроена логистика наркотрафика

Главным источником дохода для наемников стал мощный синтетический анальгетик трамадол, который в высоких дозах действует как сильнейший стимулятор и вызывает быстрое привыкание. На черном рынке Африки его часто называют "кокаином для бедных" из-за дешевизны и разрушительного эффекта.

Препарат нелегально производится на фабриках в Индии. Крупные партии наркотика доставляются морским путем в порты Демократической Республики Конго. Оттуда груз переправляется по реке Убанги напрямую в Центральноафриканскую Республику.

Конечную дистрибуцию, охрану складов и сбор прибыли на территории ЦАР полностью контролируют боевики "Вагнера". При этом на черном рынке они распространяют таблетки с экстремальной дозировкой до 200 мг (при медицинской норме в 50–100 мг), что стремительно криминализирует регион.

Наркотики как топливо для добычи золота

Торговля трамадолом решает для "Вагнера" сразу несколько стратегических задач. Прежде всего, наркотик используется для контроля над местной рабочей силой.

Основными покупателями препарата стали тысячи местных жителей, работающих на золотых приисках и алмазных рудниках, которые также находятся под контролем ЧВК.

Под воздействием трамадола шахтеры способны работать без отдыха, еды и сна в нечеловеческих условиях по несколько смен подряд. Золотодобыча приносит группировке около 180 миллионов долларов в год, и наркотики стали главным инструментом удержания этого бизнеса.

Финансирование войны и рост насилия

Вторым крупным рынком сбыта стали местные повстанческие группировки и бандитские формирования. Наемники продают трамадол боевикам, которые используют его перед боями для подавления страха, боли и повышения уровня агрессии.

По данным Уппсальского университета Швеции, на которые ссылается WSJ, всплеск контрабанды трамадола в ЦАР совпал с резким ростом смертности в локальных вооруженных конфликтах. Этот показатель вырос почти на 20%. Фактически "Вагнер" одновременно снабжает оружием и наркотиками противоборствующие стороны, извлекая выгоду из хаоса.

Создание собственной наркоимперии обеспечило группировке колоссальный приток наличных денег. Обладая независимым источником финансирования от продажи золота и наркотрафика, "вагнеровцы" в Центральной Африке фактически вышли из-под контроля российских властей и превратились в самостоятельную криминально-военную организацию, действующую исключительно в собственных интересах.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия использует Африку как испытательную площадку для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали отмечают новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

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