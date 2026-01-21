В Японии объявили приговор обвиняемому в убийстве экс-премьера Синдзо Абэ: как наказали

Окружной суд японского города Нара в среду, 21 января вынес приговор убийце экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Тецуи Ямагами. Судьи присудили ему пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK. Отмечается, что пожизненного заключения требовали окружные прокуроры Токио и Нары.

Что известно

На суде Ямагами заявил, что считал Абэ "центральным связующим звеном" между политическим миром и религиозной организацией, широко известной как Церковь объединения. По его словам, его мать дала группе значительные суммы денег, что довело их семью до грани финансового краха.

Ямагами допрашивали пять раз, говорится в материале. Он признался, что "не имеет права на жизнь" в свете проблем, которые он вызвал. Он также признался в желании отомстить после самоубийства своего брата, который выступал против веры их матери, в 2015 году. В то же время мать подсудимого заявляла, что "пожертвования важнее ее детей".

Вещатель отмечает, что по поводу убийства Абэ состоялось 15 судебных заседаний, последнее из которых состоялось в декабре 2025 года.

Судья Шиничи Танака назвал смерть экс-главы правительства Японии гнусной и чрезвычайно злобной, добавив, что жена политика, Акие Абэ, до сих пор не выходит из состояния траура по мужу.

После вынесения приговора Абэ выразила благодарность судьям, присяжным и сотрудникам службы безопасности, которые участвовали в судебном процессе. Она пообещала проживать каждый день с заботой, выполняя пожелания своего покойного мужа.

Что известно о Синдзо Абэ и его отношении к Украине

Синдзо Абэ возглавлял правительство Японии дважды: сначала в 2006–2007 гг, а затем в 2012–2020 годах. Оба раза политик покидал пост из-за проблем со здоровьем. В июле 2022 года Абэ погиб – в него выстрелили на предвыборном митинге.

По сообщению газеты The Asahi Shimbun, Абэ на посту премьера уделял особое внимание переговорам с Россией по Курильским островам. Последний раз он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным в сентябре 2019 года.

Синдзо Абэ на протяжении жизни выступал за поддержку Украины. В марте 2014 года он осудил кремлевскую аннексию Крыма, назвав это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, о чем писало японское издание Zaikei News.

Полномасштабное вторжение в 2022 году покойный экс-премьер Японии назвал серьезным вызовом международному порядку. Он заявлял, что это "ни в коем случае нельзя простить", и призвал Москву к немедленному выводу войск. В апреле 2022 года, по сообщению японского агентства The Mainichi, Абэ открыто сравнил Путина с Одой Нобунагой – авторитарным японским военачальником XVI века.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее японский парламент предоставил для восстановления Украины средства в размере 8,8 млрд японских иен, что составляет около 47,7 млн евро, которые направят на поддержку гуманитарного разминирования в Украине, обслуживание энергетической инфраструктуры, восстановление систем водоснабжения, улучшение общественной инфраструктуры регионов, поддержку проектов общественного здоровья и безопасности и предоставления образовательных услуг.

