В Японии истребитель F-15 потерпел аварию при посадке и заблокировал взлетно-посадочную полосу

В международном аэропорту Наха в японской префектуре Окинава истребитель F-15 получил повреждения во время посадки. Из-за неисправности шасси самолет заблокировал одну из взлетно-посадочных полос аэродрома.

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В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает Kyodo.

По данным аэропортового управления Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма, полоса В, на которую совершил посадку F-15, оставалась закрытой около четырёх часов. После этого её работа была возобновлена.

Отмечается, что взлетно-посадочные полосы аэропорта Наха используют как гражданские самолеты, так и военные самолеты.

После инцидента пассажирские самолеты продолжили использовать полосу А, однако их прилеты и вылеты задерживались.

По данным правительственного источника, истребитель вернулся с боевого задания, после чего его остановили. F-15 наклонился влево из-за повреждения левой основной стойки шасси.

В администрации аэропорта пояснили, что с ними связались военные сразу после посадки самолета и сообщили о "проблемах во время приземления".

Истребитель с помощью крана погрузили на грузовик и убрали с взлетно-посадочной полосы.

Напомним, в штате Вашингтон, США, истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet Корпуса морской пехоты потерпел крушение во время тренировочного полёта. После падения самолёта в районе инцидента вспыхнул пожар.

Как писал OBOZ.UA, недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада,потерпел крушение американский истребитель F-35A Lightnin II. Пилот катапультировался и получил легкие травмы.

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