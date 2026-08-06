В Великобритании мужчина в костюме "Жнеца смерти" пугал пациентов с крыши больницы: чем все закончилось. Фото

В британском Уэльсе правоохранители оштрафовали 26-летнего Леона Гиллеспи, который переоделся в костюм "Жнеца смерти" и в течение часа с крыши больницы пугал пациентов и медиков. Задержанного молодого человека доставили в суд, где Леон признал свою вину и даже сознался в ряде других мелких нарушений закона.

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За свое поведение в больнице британец должен уплатить штраф в размере около 269 долларов США. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент на крыше больницы

Инцидент произошел еще 6 июня. Мужчина залез на крышу больницы Ysbyty Glan Clwyd, одетый в черный костюм с капюшоном, и держал в руках "предмет, похожий то ли на меч, то ли на косу". По словам самого задержанного, это было лезвие настоящей косы.

Молодой человек пробыл на крыше около 50 минут. Все это время он неподвижно стоял и пристально смотрел на людей внизу, периодически "издавая странные звуки".

Правоохранители вывели из здания Леона Гиллеспи (силой, как рассказывают одни очевидцы; нет, он не сопротивлялся, возражают другие), юношу обвинили в "создании неудобств и нарушении порядка без уважительной причины на территории учреждения Национальной службы здравоохранения".

Что происходило в суде

Во время судебного заседания, которое состоялось 15 июля, молодой человек сразу признал свою вину. Единственное, что он отрицал, – это образ "Жнеца смерти". По словам Леона, его костюм якобы должен был напоминать птицу, а не "смерть".

Возможно, британец имел в виду образ Plague doctor – то есть "чумного врача". В средневековой и ренессансной Европе врачи, основной обязанностью которых было лечение больных бубонной чумой (так называемой "черной смертью"), носили особый защитный костюм, состоящий из черного плаща и "носатой" маски, напоминающей клюв птицы. В целом образы "Жнеца смерти" и "Чумного врача" внешне похожи, хотя и имеют противоположные значения.

Так или иначе, за своё поведение на крыше медицинского учреждения молодой человек получил штраф в размере 200 фунтов стерлингов – около 269 долларов США.

Более того, в ходе судебного разбирательства Леон также признал, что в марте похитил собачий корм и наполнитель для животных на сумму около 50 долларов из зоомагазина в городе Лландудно. А уже в мае юноша украл товары из местного супермаркета в Уэльсе.

За обе кражи суд обязал молодого человека дополнительно выплатить ещё около 336 долларов штрафа.

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