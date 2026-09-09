В Великобритании армии приказали приостановить "необязательные" учения: что происходит

Армия Великобритании получила указание приостановить часть коллективных учений, не связанных с подготовкой к конкретным операциям или развертыванию войск. Речь идет, в частности, о крупных учениях с боевыми стрельбами и отработкой атак подразделений на полигонах Великобритании.

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В то же время обучение военных, которые готовятся к отправке за границу или уже находятся в миссиях, продолжится. Об этом сообщает BBC.

Среди запланированных мероприятий, которые были отменены, — учения Королевского танкового полка с боевыми стрельбами в Уэльсе. Также были отменены отдельные маневры с участием танков и ударных вертолетов Apache.

Речь идет о так называемых "приятных, но не обязательных" элементах подготовки — масштабных стрельбах и отработке атак взводами на таких полигонах, как Солсберийская равнина в Уилтшире и Сенибредж в Уэльсе.

Ожидается, что перерыв в части учений продлится большую часть этого года. При этом подготовку, связанную с уроками войны в Украине, планируют сохранить. В частности, армия продолжит тренировки по применению беспилотников и противодействию им.

В британском Минобороны объясняют, что в настоящее время приоритетом являются меры, которые непосредственно влияют на готовность войск, их способность к развертыванию и эффективность во время операций.

Финансовые ограничения возникли несмотря на планы правительства увеличить оборонные расходы. Значительная часть дополнительного финансирования уже направлена на конкретные капитальные проекты, в частности новые программы вооружения, тогда как бюджет на военную подготовку остается под давлением.

Решение также было принято на фоне политических споров о будущем оборонного бюджета Великобритании. Правительство планирует увеличить расходы на оборону до 2,5 % национального дохода к следующему году, а согласно плану Defence Investment Plan — до 2,7 % ВВП в 2027/28 финансовом году.

В то же время британское правительство испытывает давление в связи с дальнейшим увеличением финансирования до 3% ВВП к 2030 году. Оппозиция призывает сократить социальные расходы и направить высвободившиеся средства на оборону.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия может готовить новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели якобы уже определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

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