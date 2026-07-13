В Великобритании арестовали подозреваемого в убийстве бывшей министря: что известно

В Великобритании полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшей чиновницы и экс-министра Энн Виддекомб. Арест произошел вечером 12 июля в графстве Южный Йоркшир, а подозреваемого уже поместили под стражу.

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О ходе расследования сообщили полиция Девона и Корнуолла, а также телеканалы Reuters и CNN. В заявлении правоохранительных органов отмечается, что семья погибшей уже проинформирована о задержании, а к проведению операции присоединились подразделения контртеррористической полиции Северо-Востока и полиция Южного Йоркшира.

В полиции подчеркнули, что на данный момент нет никакой информации, которая бы свидетельствовала о террористическом характере преступления или его политических мотивах. По словам правоохранителей, подозреваемый является гражданином Великобритании.

Тело 78-летней Энн Виддекомб обнаружили в её доме в деревне Гейтор в графстве Девон в четверг. Следователи полагают, что она скончалась днём ранее. Помощник главного констебля Мэтт Лонгман ранее сообщал, что женщина получила тяжёлые травмы.

Ход дела

Нынешний арест стал вторым в рамках этого расследования. Накануне полиция задержала 26-летнего мужчину, однако впоследствии его отпустили, а правоохранители заявили, что он больше не является фигурантом дела.

Энн Виддекомб была депутатом британского парламента от Консервативной партии, работала в правительстве и была известной телеведущей. В 2019 году она была избрана депутатом Европейского парламента от Партии Brexit Найджела Фараджа. После выхода Великобритании из Европейского Союза она стала пресс-секретарём по вопросам иммиграции партии Reform UK, которая стала преемницей Brexit Party.

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