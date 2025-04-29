В Варшаве возле аэропорта в ДТП попал автобус с украинцами: есть пострадавшие. Фото

Во вторник, 29 апреля, в Варшаве произошло двойное ДТП: сначала автобус, в котором находились украинцы, врезался в охранные барьеры и перевернулся на бок, потом грузовик въехал в автомобиль Добровольческой пожарной службы. В результате аварии в больницу было доставлено 16 человек, среди которых 1 ребенок.

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Об этом сообщает польский вещатель RMF 24. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали S2 вблизи аэропорта имени Шопена в польской столице.

"Автобус, въезжавший на трассу S7, съехал с дороги, ударился об ограждение и перевернулся на бок. Мы эвакуировали этих людей из автобуса и оказали им первую медицинскую помощь", – отметил один из работников Государственной пожарной службы.

Вскоре после этого, во время проведения спасательных работ, произошло еще одно серьезное ДТП. Грузовик столкнулся с транспортным средством Добровольной пожарной команды. Водители обоих транспортных средств были госпитализированы. По информации СМИ, ссылающейся на МИД Украины, за рулем грузовика находился гражданин Украины, также среди раненых в этом ДТП есть, по меньшей мере, один украинец.

"Ситуация уже взята под контроль. В больницу доставлены 16 человек, в том числе один ребенок (12 человек из автобуса, 1 водитель TIR, 1 водитель OSP и 1 спасатель JRG). На месте происшествия работали 18 подразделений KGPSP, включая медико-техническую спасательную группу", – сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Яцек Добжинский.

Всего на месте происшествия работали более 100 пожарных и более 70 парамедиков.

В МИД Украины отметили, что "по состоянию на данный момент обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало".

Напомним, в декабре 2024 года в польском Подкарпатье, недалеко от границы с Украиной, перевернулся автобус с 50 туристами. 19 человек были доставлены в больницу. Авария произошла на дороге № 897 между селами Устшики-Гурне и Волосатое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве в пятницу, 25 апреля, в ДТП попал автобус с пассажирами. Водитель транспортного средства во время движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них – ребенок.

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