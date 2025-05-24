В Турции состоялись международные военные учения "Феникс-2025". Фото

С 12 по 23 мая 2025 года в городе Конья, Турция, состоялись международные поисково-спасательные учения "Анатолийский Феникс - 2025". Мероприятие проходило на базе 3-й главной командной авиационной базы реактивных самолетов и собрало военных из более чем десяти стран.

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Об успешном завершении учений сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции в соцсети X. Участие в маневрах приняли представители из США, Германии, Азербайджана, Италии, Катара, Польши, Румынии, Словакии, Саудовской Аравии и Турции как страны-хозяйки.

"Международные анатолийские учения "Феникс-2025", проведенные на 3-й главной командной базе реактивных самолетов с участием США, Германии, Азербайджана, Италии, Катара, Польши, Румынии, Словакии и Саудовской Аравии, а также Турции, успешно завершены", — говорится в сообщении.

Учения имели целью повысить уровень боевой готовности, усовершенствовать парашютную и спасательную подготовку, а также укрепить взаимодействие между странами-участницами. Особое внимание уделили развитию оперативной совместимости между международными командами.

Во время учений военные получили инструктажи по технике безопасности, ознакомились с географией района операций, а также отработали алгоритмы выполнения задач в сложных климатических условиях. По итогам этапов также был представлен короткий видеоотчет о ходе учебного процесса.

К учениям были привлечены пилоты, десантники, поисково-спасательные подразделения, технический персонал и авиация. Подобные международные тренировки имеют стратегическое значение для укрепления оборонного сотрудничества и обмена опытом в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шотландии во время международных военных учений "Красный Кондор" пострадали 15 бельгийских военных. Инцидент произошел во время стрельб, в результате чего трое солдат были госпитализированы, еще около десятка — получили повреждения слуха.

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