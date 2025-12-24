В Турции разбился самолет с начальником генштаба Ливии: никто не выжил. Видео

В Турции потерпел катастрофу частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Воздушное судно исчезло с радаров вскоре после вылета с территории страны. Авария произошла вблизи Анкары, в районе аэропорта Эсенбога, в день официального визита ливийской делегации.

По информации турецкого телеканала NTV, самолет перестал выходить на связь после запроса пилота на аварийную посадку. Журналисты со ссылкой на экстренные службы сообщили, что впоследствии спасатели обнаружили обломки воздушного судна. Очевидцы заявляли о взрыве в районе аэропорта, который был слышен через несколько минут после исчезновения самолета с радаров.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту. Речь идет о пяти лицах, включая начальника генштаба Ливии. Воздушное пространство над Анкарой после инцидента временно закрыли для полетов.

Реакция сторон

Глава Министерства внутренних дел Турции подтвердил факт обнаружения обломков бизнес-джета, на борту которого находилась ливийская военная делегация. Он отметил, что, по предварительной информации, после катастрофы выживших нет.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба также подтвердил гибель начальника Генштаба Мухаммеда Али Ахмеда аль-Хаддада и сопровождавших его лиц. По его словам, делегация направлялась после официальных встреч в Турции.

Местные СМИ публикуют видео с места происшествия, на которых зафиксирован момент взрыва недалеко от Анкары. Кадры распространили сразу несколько турецких телеканалов.

Техническая версия

По данным турецких медиа, одной из основных версий катастрофы является техническая неисправность бизнес-джета. В частности, сообщается о возможном отказе электроники на борту самолета незадолго до падения.

Известно, что перед катастрофой пилот успел сообщить диспетчерам о проблемах и попросил разрешения на экстренную посадку. После этого связь с экипажем оборвалась. Район падения самолета оперативно оцепили, на месте работали спасательные службы и правоохранители.

