В Турции и Франции вспыхнули масштабные лесные пожары: эвакуированы десятки тысяч человек. Фото и видео

На фоне существенного потепления в Европе возникают риски масштабных пожаров, с которыми уже пришлось столкнуться Турции и Франции. В связи с активным распространением огня за последние дни были эвакуированы более 50 тыс. человек.

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На юге Франции, где температура превысила 40 градусов по Цельсию, сгорело 400 гектаров леса, а в Турции бороться с пожаром спасателям мешает сильный ветер. Об этом сообщает Reuters.

По данным пожарной службы французского департамента Ода, пожар, вспыхнувший 29 июня, был взят под контроль. Огонь охватил около 400 гектаров, 300 из которых полностью сгорели. Автомагистраль A61 между Тулузой и Средиземноморьем была закрыта на некоторое время из-за сильной интенсивности пожара.

Стоит отметить, что пожар во Франции начался с барбекю, которое перевозилось по шоссе за автомобилем на прицепе. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо заявил, что подозреваемый был арестован и взят под стражу за непреднамеренное уничтожение пожаром леса. Согласно предварительному расследованию, подозреваемым оказался торговец, который, вернувшись с рынка, не заметил, что его жаровня в барбекю не потушена.

В свою очередь турецкий телеканал NTV проинформировал, что масштабные пожары бушую в районе города Измир. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, 5 сел и 2 района были эвакуированы в качестве меры предосторожности из-за пожаров.

Министр внутренних дел Али Йерликая объявил, что более 50 тысяч граждан были временно эвакуированы и доставлены в безопасные районы в результате лесных пожаров, вспыхнувших в Измире, Биледжике и Хатае.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров сообщил, что с начала лета все масштабные пожары в Турции возникли из-за человеческого фактора. Глава государства отметил, что 10 человек были арестованы.

Для ликвидации пожаров турецкие экстренные службы задействовали 27 самолетов, 105 вертолетов, 14 беспилотных летательных аппаратов, почти 6 тысяч автоцистерн с водой и около 25 тыс. человек.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что в результате масштабных пожаров пострадали 46 человек, состояние одного пострадавшего остается тяжелым.

Напомним, в российском Забайкалье, где бушуют масштабные лесные пожары, огонь, похоже, добрался и до одной из воинских частей оккупационной армии. В поселке Большая Тура местные жители наблюдают поднимающийся над территорией в/ч дым и слушают взрывы детонации.

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