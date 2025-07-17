В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют целые деревни: для тушения привлечены сотни единиц техники. Фото

На западе Турции продолжают бушевать масштабные лесные пожары, которые добрались до провинций Текирдаг та Чанаккале. К тушению пожаров привлечено большое количество наземной и авиационной техники, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать.

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Об этом пишет издание Hürriyet. По меньшей мере четверо местных жителей получили отравление дымом и были доставлены в больницы.

Отмечается, что днем 16 июля в районе Шаркей турецкой провинции Текирдаг пожар, который начался на сельскохозяйственном поле, перекинулся на лесной массив.

Еще одним местом, где ведется борьба с пожаром, является район Айваджик провинции Чанаккале. Сообщается, что некоторые местные жители были эвакуированы. В частности, чтобы предотвратить распространение огня, местные власти приняли радикальные меры и эвакуировали семь деревень в опасной зоне.

Шоссе Чанаккале-Малкара также было закрыто из-за лесного пожара.

По данным СМИ, помогают бороться с лесными пожарами в западных турецких провинциях около 700 спасателей, а также 14 самолетов, 13 вертолетов, 114 пожарных машин, 10 других служебных авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Турции из-за лесных пожаров на западе страны, погибло двое людей, 50 тысяч были временно эвакуированы. Также было разрушено около 200 домов. Ответственность за "десятки пожаров в шести турецких городах" взяла на себя организация "Дети огня", якобы связанная с Рабочей партией Курдистана.

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