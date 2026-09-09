В турецкой Анталье бушуют крупнейшие в истории лесные пожары: огонь приближается к известным отелям. Видео

Масштабные лесные пожары уже вторую сутки бушуют в турецкой провинции Анталья, причем стихийное бедствие усугубляется сильным ветром. В результате распространения огня уже два человека получили травмы, еще шестеро пострадали от дыма, а более двух тысяч домов остались без электроснабжения.

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Поскольку огонь приближается к жилым домам, в том числе к известным отелям, в провинции объявлена и продолжается эвакуация. Как сообщает турецкий вещатель, по состоянию на 9 сентября из провинции эвакуировали более семисот жителей из 254 домов.

Международный аэропорт Анталии продолжает работу, но объявил о "возможных задержках рейсов".

По сообщениям властей провинции, в среду, 9 сентября, "интенсивность пожара несколько снизилась", однако "ситуация остается крайне нестабильной". В борьбе с пожаром задействованы три самолета, девять вертолетов, 165 пожарных машин и более тысячи пожарных.

В число эвакуированных вошли жители Караоза, Юмука, Эшилкарамана и Чамлиджи. Жителей Кызылы и Илиджи также предупредили о необходимости эвакуации в качестве меры предосторожности.

Автодорога Анталия – Испарта временно закрыта.

География бедствия

Пожар вспыхнул 7 сентября в районе Караоз Аксуского района и из-за сильного ветра сразу распространился на соседние районы Кепез и Дошемеалты.

Отдельный пожар также вспыхнул в Серице, где из-за сильного ветра пламя распространилось по лесным и сельскохозяйственным территориям.

Причины возгорания официально не сообщаются, однако известно, что в последние дни в провинции стояла сухая жаркая погода.

В настоящее время пожары в Анталье бушуют в нескольких районах, в том числе в Аксу, Дошемеалты, Кепези и Серице.

Спасатели утверждают, что в Серице "ситуация взята под контроль". Огонь ещё не потушен, но уже локализован,"продолжаются операции по охлаждению".

Как сообщал OBOZ.UA, в бельгийском природном заповеднике Хай-Фенс, расположенном на востоке страны недалеко от границы с Германией, также продолжался крупнейший в современной истории страны лесной пожар. Пожар, вспыхнувший в середине августа, стремительно охватил торфяники и сосновые леса, превратив обширные территории заповедника в выжженную пустыню.

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