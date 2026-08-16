Не только Франция: Бельгию постигла один из самых больших в истории лесных пожаров

В бельгийском природном заповеднике Хай-Фенс, расположенном на востоке страны недалеко от границы с Германией, вспыхнул крупнейший в современной истории страны лесной пожар. Огонь, начавшийся 14 августа, стремительно охватил хрупкие торфяники и сосновые леса, превратив обширные территории в выжженную пустыню.

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К утру 16 августа площадь бедствия превысила 3000 гектаров. Об этом сообщает France24.

Эвакуация жителей и гуманитарная помощь

Причиной столь катастрофического распространения огня стала аномальная жара. В некоторых регионах температура воздуха достигала +37. Из-за угрозы распространения пламени на жилые дома власти отдали приказ об эвакуации 600 жителей близлежащих сел Сурбродт и Бютгенбах. В соседнем муниципалитете Мальмеди был оперативно развернут зал для приема эвакуированных.

Волонтеры Бельгийского Красного Креста обеспечивают людей водой, едой и местом для отдыха, уделяя особое внимание уязвимым группам. Остальным местным жителям настоятельно рекомендовано не выходить из дома и плотно закрывать окна и двери из-за сильного задымления.

Сложный рельеф и отступление пожарных

Борьба с огнем осложняется спецификой местности. Заповедник представляет собой труднопроходимую мозаику из вересковых пустошей, болот и деревянных настилов, что делает использование стандартной спасательной техники невозможным.

Представитель региональных властей Валлонии Николя Йерно сообщил, что экстренным службам пришлось отступить к краю леса и позволить части вересковых пустошей выгореть, поскольку добраться до эпицентра невозможно. Ситуация остается неконтролируемой, а успех тушения полностью зависит от работы авиации.

Международная поддержка и солидарность

Бельгия активировала Механизм гражданской защиты ЕС для привлечения техники со всего континента. На помощь Нидерланды отправили три вертолета, Швеция – два пожарных самолета Местные фермеры массово съезжаются в зону бедствия на тракторах, чтобы подвозить воду и проливать территорию.

Европейский комиссар Хаджа Лахбиб назвала происходящее прямым следствием климатических потрясений, подчеркнув, что сезон пожаров еще никогда не начинался так рано и так высоко на севере. Ситуацию в регионе усугубляет то, что всего в нескольких десятках километров – на западе Германии – бушует другой крупный лесной пожар, из-за которого в городе Хюртгенвальд уже эвакуированы около 1800 человек.

Напомним, что Украина направляла своих спасателей во Францию для оказания помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. В состав миссии вошли десятки специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как в Великобритании был зафиксирован самый засушливый июль (с начала ведения наблюдений в 1836 году), 71,3 % территории страны официально признаны зоной засухи. В засушливых районах сегодня проживает 45 миллионов человек, при этом более 27 миллионов из них уже столкнулись с жесткими ограничениями на использование воды.

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