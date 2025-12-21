В центре Таллина в большом торговом центре прогремел мощный взрыв: пострадала женщина, людей эвакуировали

В субботу, 20 декабря в эстонском Таллинне прогремел взрыв. По информации, в одном из городских ТРЦ взорвался мусорный бак, людей эвакуировали.

Об этом сообщает эстонский телеканал ERR. Как сообщается, внутри столичного ТРЦ Ülemiste взорвался мусорный контейнер.

Подробности взрыва в Таллинне

Один человек, который находился рядом, получил ранения и был доставлен в больницу.

Людей из торгового центра эвакуировали, на месте происшествия работают как спасатели, так и саперы. По словам очевидцев, взрыв произошел на первом этаже перед магазином Rimi, пострадала уборщица.

"Если будет возможно предоставить больше информации, это обязательно будет сделано. Мы просим предоставить тем, кто проводит расследование, время для расследования обстоятельств, соблюдать инструкции безопасности и держаться на безопасном расстоянии от места взрыва", – сказала пресс-секретарь эстонской полиции Марта Туул.

Сейчас правоохранители покинули ТРЦ после проведения мероприятий, изъяв предмет для исследований. Руководитель отдела маркетинга и ответственного предпринимательства Тия Номм сказала, что взрыв в центре был неожиданным для всех

"Безопасность посетителей и сотрудников центра всегда является нашим главным приоритетом. Мы тесно сотрудничаем со следственными органами, чтобы поддержать текущее расследование. Мы пересмотрели наши процедуры безопасности и увеличили количество охранников в центре, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей и сотрудников", – подчеркнула она.

Напомним, ранее утром 18 декабря трое российских пограничников пересекли эстонско-российскую границу на востоке Эстонии. Министерство внутренних дел страны заверило, что угрозы безопасности после проникновения российских пограничников нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония приступила к установке первых бетонных бункеров вдоль своей юго-восточной границы с Россией. Строительство фортификационных сооружений происходит в рамках Балтийской линии обороны. До конца года Таллинн планирует установить 28 бункеров, рассчитанных на то, чтобы выдерживать попадание 152-мм артиллерийских снарядов.

