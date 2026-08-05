В центре Лондона женщина ранила холодным оружием четырех прохожих: все подробности

В центре Лондона женщина с ножницами нападала на случайных прохожих, нанося им ранения. В результате инцидента травмы получили четверо мужчин. Правоохранители задержали нападавшую; по предварительным данным полиции, инцидент может быть связан с психическим состоянием женщины.

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Об этом сообщает Sky News. Издание ссылается на информацию полиции и рассказы свидетелей происшествия.

Нападение произошло средь бела дня возле театра

По информации правоохранительных органов, нападение произошло на улице Энделл-стрит в районе Ковент-Гарден.

По словам очевидцев, женщина сначала ранила трех человек возле театра Shaftesbury Theatre, после чего продолжила движение по улице и напала еще на одного прохожего.

Менеджер одного из заведений общественного питания Арьян Джорга рассказал, что все пострадавшие были случайными прохожими, которые просто проходили мимо.

"Она просто начала нападать на случайных прохожих. Я не видел ножниц, но слышал, что это были небольшие ножницы. Через несколько минут мы увидели, как её задержала полиция – они отреагировали мгновенно", – сказал он.

Другой свидетель, Мэтт Бишоп, сообщил, что уже после нападения видел, как женщина размахивала предметом, похожим на оружие, во время столкновения с тремя полицейскими.

По его словам, она вела себя неадекватно, а её крики были непонятны даже для правоохранителей, которые пытались выяснить, на каком языке она говорит.

Четверо мужчин были госпитализированы

В результате нападения пострадали четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет.

Все пострадавшие были доставлены в специализированный травматологический центр. Двоих из них уже выписали из больницы, еще двое остаются под наблюдением врачей. По данным полиции, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Полиция проверяет версию о психическом расстройстве

Правоохранители задержали 47-летнюю женщину по подозрению в нападении и незаконном хранении холодного оружия. В настоящее время она находится под стражей.

На фотографиях, сделанных менеджером магазина, расположенного неподалеку, видно, как полицейские задерживают женщину на месте происшествия.

На месте происшествия полицейские изъяли ножницы, которые, по предварительным данным, могли быть орудием нападения.

В полиции отметили, что на данный момент инцидент рассматривается как случай, связанный с психическим здоровьем подозреваемой. Признаков того, что нападение было связано с терроризмом или имело иной заранее спланированный мотив, правоохранители не усматривают.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и допрашивают свидетелей.

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