В Дрездене в Германии эвакуировали 17 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны – детали

Около 17 000 человек пришлось эвакуировать в среду, 6 августа, из района вокруг моста Карола в Дрездене (Германия). Это произошло после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны британского производства.

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Об этом сообщило издание Deutsche Presse-Agentur. Журналисты ссылаются на информацию, которая была предоставлена местными правоохранителями.

"Во время утреннего движения транспорта в среду в восточногерманском городе возникли значительные перебои, поскольку большинство министерств и канцелярия штата расположены в зоне эвакуации. В пострадавшем районе также находятся магазины и детские сады", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению полиции, трамваи были изменены, а музеи закрыты. Сейчас район проверяют, чтобы убедиться, что он безопасен.

"Бомба была обнаружена во вторник во время демонтажных работ на мосту. По словам организаторов, запланированные мероприятия, связанные с "Киноночи на берегу Эльбы", во вторник вечером были отменены из соображений безопасности", – добавили правоохранители.

По словам полиции, в 6:00 по местному времени для всех жителей открылось убежище в выставочном центре Дрездена, к которому курсировал специальный автобус.

Что предшествовало

Почти год назад, 11 сентября 2024 года, в немецком Дрездене обвалилась 100-метровая секция моста Карола – одного из четырех мостов через реку Эльба. В это время на мосту никого не было и обошлось без жертв. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути.

Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии. Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.