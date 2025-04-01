В Таиланде взорвался катер с российскими туристами, есть пострадавшие. Фото и видео

В Таиланде взорвался и загорелся прогулочный катер с туристами из России и Казахстана. Взрыв прозвучал, когда судно стояло на якоре возле острова Майтон, а большинство из 33 пассажиров отправились поплавать.

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Из туристов на катере остался всего один человек, он получил ожоги. Легкие ранения также получили члены экипажа, гид и еще трое туристов. Об этом сообщают местные СМИ.

Происшествие произошло с катером, который повез 33 туристов преимущественно из России, а также из Казахстана на морскую прогулку. Также на борту находились гид и три члена экипажа.

Взрыв и последующий пожар произошли на катере, когда он стоял на якоре в 55 м от берега острова Майтон в провинции Пхукет на юге Таиланда. В это время большинство туристов отправились поплавать. В салоне остался лишь один человек, он получил ожоги.

Также легкие ранения получили капитан, механик и гид. Ожоги и осколочные ранения получили также еще трое туристов, их доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность двигателя, обнаруженная капитаном катера во время остановки. О проблеме уведомили собственника катера, экипаж и туристы ждали прибытия другой лодки на замену – в это время двигатель взорвался.

Огонь быстро охватил корпус катера, он сгорел дотла. А на оказание помощи туриста и членам экипажа региональное портовое управление Пхукета отправило два патрульных судна.

Напомним, ранее стало известно, что Мьянму и Таиланд всколыхнули мощные землетрясения, есть разрушения. Также сообщалось о большом количестве погибших и раненых.

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