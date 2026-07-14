В США зафиксирована массовая вспышка диареи: что могло стать причиной

В США зафиксирована вспышка диареи, вероятно, вызванная паразитарной инфекцией – циклоспориозом. Больше всего случаев зарегистрировано в штате Мичиган, где число заболевших уже превысило 2,6 тысячи.

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По предварительным данным специалистов, вероятным источником заражения могли стать листовая зелень или салат. Об этом сообщает The New York Times.

Вспышка инфекции уже охватила несколько штатов

Как отмечается, по состоянию на 13 июля в штате Мичиган официально подтвердили 2640 случаев циклоспориоза, из которых 44 пациента нуждались в госпитализации. Всего за несколько дней число заболевших выросло на 69%, что стало рекордным показателем для штата за всю историю наблюдений.

"Текущие результаты указывают на то, что салат или салатная зелень являются потенциальным источником этой вспышки", – говорится в сообщении

Несмотря на то, что больше всего случаев в настоящее время фиксируется именно в Мичигане, о необычно высоком уровне заболеваемости сообщают и в других штатах США, в частности в Нью-Йорке, Огайо, Иллинойсе, Индиане и Кентукки. По официальной статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 31 штате уже подтверждено не менее 843 случаев заражения, а 86 человек были госпитализированы.

Специалисты в области общественного здравоохранения предполагают, что официальная статистика CDC может не отражать реальных масштабов вспышки, ведь обработка и подтверждение информации о новых случаях требуют времени.

Медики советуют отказаться от готовых салатных смесей

В то же время эксперты напоминают, что в прошлые годы источником заражения циклоспорой неоднократно становились листовые салаты, салатные смеси и другие свежие овощи и зелень. В частности, в 2020 году крупнейшая за последние годы вспышка в США была связана с упакованными салатами, из-за которых заболели более 700 человек в 14 штатах.

В связи с новой вспышкой медики рекомендуют отказаться от готовых салатных смесей и отдавать предпочтение целым кочанам салата.

Перед употреблением они советуют снимать наружные листья, тщательно промывать овощи и зелень под проточной водой, а продукты, которые можно подвергнуть термической обработке, готовить при температуре не ниже 158 градусов, чтобы уничтожить паразита.

Что такое циклоспориоз

Циклоспориоз – это паразитарное заболевание, вызываемое простейшим микроорганизмом Cyclospora cayetanensis. Основными симптомами инфекции являются длительная диарея, тошнота, потеря аппетита, общая слабость, похудение и периодическое обострение симптомов после временного облегчения.

Хотя болезнь обычно не представляет смертельной угрозы, она может привести к опасному обезвоживанию организма, особенно у детей. Источником инфекции является только человек, а заражение происходит через употребление загрязненной воды или продуктов питания, содержащих паразита.

Врачи подчеркивают, что риск заражения можно существенно снизить, соблюдая простые правила гигиены:

– регулярно мыть руки;

– употреблять только безопасную питьевую воду;

– тщательно промывать овощи и фрукты, а по возможности очищать их от кожуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в одном из дошкольных учреждений Львова произошла вспышка острой кишечной инфекции. Там было зарегистрировано восемь случаев заболевания, всех заболевших детей госпитализировали в инфекционный стационар.

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