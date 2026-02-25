'Это исламофобия': в Манчестере задержали мужчину, который пришел в мечеть с топором, ножом и молотком

В Великобритании полиция задержала мужчину, который зашел в центральную мечеть Манчестера с сумкой, в которой имел топор, нож и молоток. Инцидент произошел во время вечерних молитв в священный для мусульман месяц Рамадан, и в мечети в то время находились около двух тысяч человек.

Об этом сообщило BBC. Издание ссылается на полицию и представителей мечети.

Что произошло

Во вторник, 24 февраля, примерно в 20:40 в Центральную мечеть города Манчестер в парке Виктория вызвали полицию. Правоохранители получили сообщение о подозрительном поведении двух мужчин.

По словам представителей мечети, один из подозреваемых – белый мужчина в светоотражающем жилете с большой сумкой – зашел в помещение вместе с темнокожим мужчиной во время молитвы верующих.

Волонтеры мечети вовремя заметили топор в сумке одного из мужчин и отвели его в отдельную комнату. При осмотре в его сумке также обнаружили нож и молоток.

Полиция Манчестера сообщила, что мужчину 40 лет арестовали по подозрению в хранении оружия и наркотиков. Другому мужчине удалось сбежать до приезда полиции, его разыскивают.

Интендант полиции Саймон Насим сообщил, что никто не пострадал и никаких прямых угроз не было.

Помощник главного констебля Джон Вебстер добавил, что задержанный якобы заявлял, что пришел выполнять работы в здании, однако персонал мечети не имел информации о каких-либо запланированных работах. Полиция анализирует записи камер видеонаблюдения и нагрудных камер, чтобы установить обстоятельства происшествия и найти второго мужчину.

Проявление исламофобии

Правоохранители сотрудничают с подразделением по борьбе с терроризмом, однако официально инцидент пока не классифицировали как теракт. Такую позицию поставили под сомнение представители мечети.

Депутат парламента от округа Манчестер Рашолм Афзал Хан заявил, что событие является проявлением исламофобии и следствием риторики ультраправых политиков, которые, по его словам, делают мусульман "козлами отпущения".

В заявлении представители мечети также отметили, что мусульманская община Великобритании в последние годы сталкивается с ростом угроз и враждебности, а количество исламофобских инцидентов вызывает серьезное беспокойство. Представители призвали власти усилить ресурсы для противодействия таким рискам, а посетителей мечети – оставаться бдительными.

Как сообщал OBOZ.UA, неизвестный устроил резню в синагоге Манчестера во время празднования Йом Кипура – самого святого дня в иудаизме. По меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения.

