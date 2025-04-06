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"Руки прочь от демократии!" В США и Европе нарастает волна протестов против политики Трампа

Алексей Лютиков
Новости. Мир
2 минуты
516
'Руки прочь от демократии!' В США и Европе нарастает волна протестов против политики Трампа

В Соединенных Штатах и во многих странах Европы продолжаются акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа. Тысячи людей возмущены действиями главы Белого дома в вопросах экономики, депортации и борьбы с коррупцией.

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Протестующие собрались во Франкфурте, Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне, а также в десятках городов в США. Об этом сообщает The Guardian.

Участники митингов заявили, что имеют право называть президента США "ненормальным из-за того, что он разрушил экономику, уничтожив 6 триллионов долларов богатства". Кроме того, люди обвиняют Трампа авторитаризме, который "подпитывается коррумпированными миллиардерами и мегакорпорациями".

"Руки прочь от демократии!" В США и Европе нарастает волна протестов против политики Трампа

Протестующие демонстрировали огромное количество плакатов и, в некоторых случаях, украинские флаги, выражая несогласие с политикой администрации Трампа. Многие размахивали плакатами с надписями: "Король коррупции!" и "Руки прочь от демократии!".

В Париже демонстранты собрались вокруг площади Республики, чтобы выразить протест президенту США. Многие размахивали транспарантами с надписями "Сопротивляйтесь тирану", "Верховенство закона", "Феминистки за свободу, а не за фашизм" и "Спасите демократию".

"Руки прочь от демократии!" В США и Европе нарастает волна протестов против политики Трампа
"Руки прочь от демократии!" В США и Европе нарастает волна протестов против политики Трампа
"Руки прочь от демократии!" В США и Европе нарастает волна протестов против политики Трампа
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Напомним, член Палаты представителей США Эл Грин готовит представление на импичмент президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Конгрессмен от Демократической партии заявил, что представит статьи импичмента в течение следующих 30 дней. На антитрамповском митинге в Вашингтоне конгрессмен заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать исполнительную должность.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Акции продолжаются и сейчас, в общей сложности запланировано не менее 1200 демонстраций только в США.

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