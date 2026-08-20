В США расформируют подразделение ударных дронов, созданное по опыту Украины: в чем причина

Армия США закрывает эксперимент по созданию специализированного батальона беспилотных штурмовых подразделений в Европе. Подразделение, сформированное на базе 173-й воздушно-десантной бригады в январе, предназначалось для освоения тактики ведения боевых действий с применением дронов и наземных роботов на основе опыта войны в Украине.

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После участия в учениях Saber Junction в Германии в августе и сентябре батальон передаст полученные данные командованию и вернется к выполнению стандартных задач воздушно-десантной пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Смена руководства и курс на возвращение к основам

Главной причиной сворачивания инициативы стали кадровые и стратегические перестановки в руководстве сухопутных войск США. Батальон был ключевой программой генерала Рэнди Джорджа и его концепции "трансформации в контакте". В апреле министр обороны Пит Хегсет уволил Джорджа.

Исполняющий обязанности начальника штаба армии генерал Кристофер ЛаНеве инициировал подход "возвращения к основам". В служебной записке и документе "Армейский азимут" ЛаНеве сделал акцент на фундаментальной дисциплине и общевойсковой подготовке, хотя и пообещал продолжать развитие технологий ИИ, РЭБ и кибербезопасности.

Критика и опасения военных экспертов

Отказ от специализированного подразделения вызвал резкую критику в экспертном сообществе. Аналитик Института Брукингса Майкл О'Ханлон отметил, что Украина фактически произвела революцию в ближнем бою, и шаг назад в освоении этой тактики может быть опасным для американской армии.

Несмотря на заверения представителей армии США о стремлении сохранить превосходство в сфере БПЛА для крупномасштабных операций, ведомство не раскрыло конкретных планов по дальнейшему развитию ударных беспилотных систем.

Другие системные изменения в армии США

Решение по батальону дронов стало частью серии шагов исполняющего обязанности начальника штаба. Оперативная группа перебрасывается из Европы в Южную Корею, а III бронетанковый корпус переведен в новое Командование Западного полушария.

Кроме того, армия США отменила запланированные выступления украинских офицеров в центре маневренной войны в Форт-Беннинге.

Напомним, армия США потратит 400 млн долларов на закупку лазерных систем Locust для борьбы с беспилотниками. Речь идет о десятках комплексов, которые с помощью искусственного интеллекта обнаруживают и сопровождают цели, а также уничтожают малые и средние дроны с помощью высокоэнергетического лазера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные СМИ сообщали, что Соединенные Штаты находятся лишь на начальном и самом сложном этапе создания собственной индустрии беспилотников. Объем американского производства составляет лишь незначительную долю от украинского.

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