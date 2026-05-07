В США обнародовали вероятную предсмертную записку Джеффри Эпштейна: о чем в ней говорилось

Федеральный судья в Нью-Йорке обнародовал документ, который, как утверждается, является предсмертной запиской Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюремной камере в 2019 году. Записка, годами находившаяся под грифом секретности, была найдена его бывшим сокамерником Николасом Тартальоне.

Согласно опубликованным материалам, Эпштейн категорически не признавал свою вину. Об этом сообщает The New York Times.

Последние мысли Эпштейна перед смертью

В обнародованной записке Эпштейн перед суицидом размышлял о возможности самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Одной из самых примечательных фраз в записке стала цитата: "Это настоящее удовольствие – иметь возможность самой выбрать время для прощания".

Кроме того, Эпштейн писал о психологическом давлении и тяжелую обстановку в исправительном центре Metropolitan Correctional Center (MCC). В записке прослеживаются намеки на то, что он считал себя жертвой обстоятельств, упоминая, что следствие "не нашло ничего", несмотря на масштабные обыски.

Психологический анализ

По мнению экспертов, может свидетельствовать о нестабильном ментальном состоянии автора в последние часы жизни. Судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка признал смерть Эпштейна самоубийством.

Сокамерник Эпштейна, Николас Тартаглионе, заявил, что обнаружил записку в июле 2019 года после того, как Эпштейн был найден без сознания с полоской ткани, обмотанной вокруг шеи. Он выжил после этого инцидента, но несколько недель спустя был найден мертвым в возрасте 66 лет в исправительном центре в Нижнем Манхэттене.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна – это громкий скандал, связанный с американским финансистом-миллиардером, который был осужден за сексуальные преступления, в частности за организацию секс-трафикинга несовершеннолетних. Эпштейн, имевший связи с представителями мировой элиты, включая политиков, бизнесменов и членов королевских семей, скончался в тюрьме в 2019 году до начала суда по новым федеральным обвинениям. Его смерть была признана самоубийством, но породила множество конспирологических теорий.

Эпштейн был знаком с Дональдом Трампом; они были замечены вместе на мероприятиях в 1990-х и начале 2000-х годов. Трамп всегда отрицал осведомленность о преступной деятельности Эпштейна и утверждал, что разорвал с ним связи много лет назад. Тем не менее эта связь стала источником политического давления на Трампа.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить все материалы дела Эпштейна, включая предполагаемый "список клиентов", или "список полетов", в котором, по слухам, содержатся имена влиятельных людей, пользовавшихся услугами Эпштейна. После возвращения в Белый дом Трамп долгое время выступал против публикации материалов, называя ажиотаж вокруг дела "мистификацией демократов". Столкнувшись с неизбежным двухпартийным голосованием и давлением со стороны своей политической базы, Трамп прекратил сопротивление и подписал закон.

Ранее министерство юстиции США по указанию Трампа уже передало Конгрессу почти 50 тыс. страниц документов по делу Эпштейна, а новая порция фото, опубликованных накануне, вызвала очередную волну дискуссий. Наиболее приметное фото оказалось с 42-м президентом США от Демократической партии Биллом Клинтоном, который позировал в женском платье.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По мнению этого республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" в деле Джеффри Эпштейна.

