В США нашли мертвую экс-прокурора, которая расследовала военные преступления России и уволилась с приходом Трампа в Белый дом

В субботу, 22 марта в штате США Вирджиния обнаружили мертвой бывшую федеральную прокурорку 43-летнюю Джессику Абер, которая, в частности, расследовала военные преступления России в Украине. Ее тело обнаружили в собственном доме Александрии.

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Об этом сообщило издание Independent. Полиция не раскрывает подробностей инцидента.

По словам двух бывших высокопоставленных чиновников Минюста США, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.

Власти Александрии заявили, что причину и обстоятельства смерти Абер установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, она умерла из-за давней медицинской проблемы.

Джессикау Абер занимала должность прокурора Восточного округа Виргинии в 2021-2025 гг. Она подала в отставку в январе 2025 года, когда кресло в Овальном кабинете занял Дональд Трамп.

До отставки Абер вела целый ряд важных дел.

Она возглавляла расследование в отношении бывшего аналитика ЦРУ Асифа Рахмана, слившего в Telegram секретные документы об израильском ударе по Ирану.

Также Абер вела дело против руководителей компании Eleview International Inc, контрабандой вывезших в Россию американские технологии на сумму более 6 млн долларов. Кроме того, прокуратура под ее руководством предъявила обвинение двум гражданам России в масштабном кибермошенничестве и отмывании денег.

Джессика Абер также участвовала в первом уголовном преследовании российских военных за преступления против гражданина США в Украине. Четыре военнослужащих армии РФ обвиняются в похищении и пытках американца в Херсонской области.

Также Абер и ее сотрудники добились осуждения члена международной преступной группировки MS-13, деятельность которого привела к убийству шести человек.

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