В США автономный дрон MQ-20 смог сбить самолет ракетой во время тестирований

В США успешно завершены уникальные испытания беспилотного летательного аппарата MQ-20 Avenger. Во время тестирования автономный дрон совершил имитированный перехват и уничтожение самолета ракетой.

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По данным производителя – компании General Atomics – это испытание стало знаковым шагом в развитии боевых автономных систем нового поколения. Об этом сообщает Interesting Engineering.

11 июня в ходе тестирования MQ-20 Avenger продемонстрировал способность действовать в сложном сценарии воздушного боя. Дрон автономно патрулировал симулированную зону боевых действий, взаимодействовал с командованием и реальными пилотируемыми самолетами, принимал решения самостоятельно — и в конце осуществил имитированный запуск ракеты по двум самолетам-целям.

Отмечается, что MQ-20 справился с задачей без участия оператора, опираясь на передовое автономное программное обеспечение, основанное на "правительственной эталонной архитектуре" США. Это позволило легко переключить дрон в процессе полета с одного ПО на другое –, а именно на Hivemind от Shield AI – без потери управляемости или прерывания миссии.

По словам вице-президента General Atomics Майкла Этвуда, эти испытания демонстрируют способность MQ-20 не только выполнять боевые задачи, но и быстро интегрировать новые решения от различных технологических компаний.

MQ-20 Avenger – это реактивный беспилотник 5-го поколения, который используется как экспериментальная платформа для новейших решений в автономной авиации. Он разработан General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI).

Дрон оснащен турбовентиляторным двигателем Pratt & Whitney, он может достигать скорости до 740 км/ч, подниматься на высоту более 15 км и находиться в воздухе более 20 часов. Взлетно-посадочная полоса для него – менее 1,5 км.

Напомним, в США представили первый полностью функциональный прототип безэкипажного истребителя — YFQ-42A. Его разработала компания General Atomics, известная своими инновациями в сфере беспилотной авиации. Новый аппарат уже считают технологическим прорывом в развитии авиации будущего.

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