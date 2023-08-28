В Швейцарии воры похитили ящик с пожертвованиями на высоте более 2 км: сообщество альпинистов возмущено. Фото

Неизвестные грабители повредили ящик для пожертвований на высокогорном отдыхе вдоль маршрута к одной из самых опасных вершин Швейцарии. Туда собирали пожертвования для поддержки клуба, который финансирует сложные альпинистские маршруты и предоставляет страховку на опасных участках для своих участников.

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Об этом сообщает официальная страница клуба в Facebook. Один из участников ассоциации заметил кражу в начале текущего месяца и предположил, что внутри ящика могли находиться пожертвования на сумму нескольких сотен долларов.

Представитель ассоциации IG Klettersteig сообщил, что металлический ящик был встроен в каменную стену возле небольшой высокогорной поляны, которую альпинисты используют как место отдыха перед тем, как подняться на вершину.

Маршрут на Даубенхорн, на котором она расположена, является самым длинным альпинистским маршрутом в Швейцарии и имеет уровень сложности К5, то есть "чрезвычайно сложный".

Добраться до этой поляны можно только после многочасового подъема с использованием специализированного снаряжения и техники, для обычных туристов это невозможно.

В Facebook клуб написал: "Мы не желаем злоумышленникам никакого вреда, но надеемся, что их будет мучить совесть каждый раз, когда они будут выходить в горы".

Клуб не сообщал о краже в полицию, поскольку не надеется найти виновников. После публикации о краже в интернете клубу начали жертвовать средства. Ящик также надеются восстановить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле, близ городка, где, согласно Библии, начнется битва в конце света, обнаружена кроваво-красная боевая арена на огромной военной базе Легио. Именно здесь во втором веке нашей эры размещался римский "железный" легион.

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