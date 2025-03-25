В Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавший: появились подробности. Фото и видео

В Чехии в районе города Свитавы в Пардубицком крае утром во вторник, 25 марта, прогремел взрыв на складе боеприпасов. Один человек получил серьезные ранения, пожарные объявили третий уровень тревоги, проведена эвакуация.

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Сообщение об инциденте поступило в 8:54, сообщили чешские СМИ, ссылаясь на спасательную службу. Взрыв произошел на складах компании Poličské strojírny в городе Поличка недалеко от Свитавы, пожарные эвакуировали людей из этого района, объявив третий уровень тревоги из четырех.

В район Боржины, где расположен комплекс, были направлены два экипажа спасателей и вертолет.

"Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Пострадал один человек", – сообщила представитель спасателей Алена Кисяла.

Тяжело раненый был доставлен вертолетом в больницу в городе Оломоуц.

На место происшествия выехали 11 пожарных расчетов, сообщили в спасательной службе.

По словам пресс-секретаря города Надежды Шауэровой, в связи с инцидентом дорога от Полички до Короухева закрыта до дальнейшего уведомления.

Чешская полиция сообщила в сети X, что наиболее вероятной причиной взрыва является дефект производственной технологии в одном из цехов.

Компания Poličské strojírny принадлежит холдингу STV Invest, который арендовал часть ее помещений. Завод STV Group в Поличке производит крупнокалиберные боеприпасы, занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей, сообщают чешские СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Чехия останется лидером инициативы по поиску и закупке боеприпасов для Украины, а также поможет восстановить шесть больниц и будет опекаться Днепропетровщиной. Киев и Прага продолжают сотрудничество во всех областях – от оборонной до гуманитарной, заявил президент Владимир Зеленский.

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