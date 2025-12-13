В Румынии зафиксировали случаи проказы впервые за более чем 40 лет: какие симптомы болезни

В Румынии медики подтвердили два случая проказы у работниц спа-центра. Последний раз такое заболевание фиксировали в стране 44 года назад.

Информацию об этом подтвердили в Министерстве здравоохранения Румынии. По данным ведомства, проказой заболели две массажистки спа-центра в городе Клужа. В Министерстве добавляют, что в заведении проводят эпидемиологическое расследование, поэтому его работу временно приостановили.

Две гражданки Индонезии в возрасте 21 и 25 лет заболели проказой и сейчас проходят лечение. В то же время еще двух человек проверяют на возможное наличие заболевания. Предыдущий подтвержденный случай проказы в стране был зафиксирован 44 года назад

Министр здравоохранения Александру Рогобете заявил, что риск заражения посетителей низкий, ведь заразиться возможно только после длительного контакта. По его словам, одна из больных недавно вернулась из Азии, где находилась в течение месяца. Мать женщины тоже находится в больнице с таким же диагнозом.

Что такое проказа

Проказа, также известная как лепра или болезнь Гансена – хроническое инфекционное заболевание. Оно преимущественно поражает кожу, периферийные нервы, слизистые оболочки и глаза, и если лечение начать поздно, может приводить к длительным повреждениям и деформациям.

К основным проявлениям относятся: появление пятен на теле, снижение или потеря чувствительности, покалывание, воспаление периферийных нервов, ослабление мышц, ограничение подвижности и деформации, носовые кровотечения и кератит (поражение глаз).

Эти проявления обусловлены повреждением нервов и тканей, что также может привести к потере ощущения боли и повышать риск новых травм.

