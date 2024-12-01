В Румынии проходят выборы в парламент: сколько граждан уже проголосовали

В Румынии в воскресенье, 1 декабря, стартовали парламентские выборы. По состоянию на 20:00 (за час до закрытия избирательных участков) проголосовать за своих представителей в Палате депутатов и Сенате явились 51,17% избирателей (9 215 792 граждан).

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Как передает Digi24, в политической гонке приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств. Пресса называет эти выборы самыми важными для страны за последние 35 лет.

Избирательные участки по всей стране открылись в 7:00 воскресенья и будут работать до 21:00. У румын в диаспоре была возможность проголосовать и в субботу, и в воскресенье.

Кстати, общая явка на этом голосовании – очень высокая по сравнению с минувшими выборами. В 2008 году она составила 39,02%, в 2012 – 41,76%, в 2020 – всего 33,3%.

Примерно на 18:00, по данным МВД страны, правоохранителям поступило 162 уведомления о вероятных нарушениях закона, связанных с выборами. 69 – не подтверждены, 15 находились на стадии проверки.

Пресс-служба заявляла, что инцидентов, серьезно влияющих на процесс голосования, зафиксировано не было.

Парламентские выборы в Румынии проходят через неделю после весьма противоречивого первого тура президентских, в котором победу одержал "независимый" кандидат-популист, ультраправый Кэлин Джорджеску (он, кстати, восхищался российским диктатором Владимиром Путиным и имеет антизападные взгляды).

Для прохождения в парламент политические партии должны набрать не менее 5% голосов на национальном уровне. Политические альянсы из двух партий должны набрать 8%, альянсы из трех партий – 9%, а альянсы из четырех и более партий – 10%.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы в первом туре президентских выборов так называемого "независимого" кандидата Келина Джорджеску з ультраправого "Альянса за объединение румын" молодежь Румынии вышла на протест. Акции провели в Бухаресте, Яссах, Тимишоаре и Констанце и в других городах страны.

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