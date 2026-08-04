В Польше задержали украинского бизнесмена по обвинению в краже велосипедов: дело взяло под контроль МИД

В польском Люблине консул Генерального консульства Украины посетил директора бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, которого поляки задержали якобы за "кражу велосипедов". Согласно информации дипломатов, украинец не жалуется на условия содержания и отношение со стороны администрации учреждения или других лиц. Однако задержанный не признает своей причастности к инкриминируемому правонарушению и будет через адвокатов обжаловать решение немецкого следствия.

Видео дня

Об этом рассказал президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук. Карчука задержали еще 28 июля на пограничном переходе "Будомеж", в свою очередь рассказала юрист, член исполкома Всеукраинской сети добросовестности и комплаенса Лана Севастопольская.

Что говорят дипломаты

Украинца в Польше задержали по запросу немецкой стороны. Поляки не выдвигают Дмитрию Карчуку обвинений, а лишь "решают вопрос" о передаче задержанного в ФРГ.

После беседы с задержанным украинский консул провел отдельную встречу с руководством пенитенциарного учреждения, в ходе которой обсудил вопросы соблюдения прав и обеспечения потребностей задержанного в рамках, определенных законодательством Польши и международным правом.

Кроме того, посольство Украины в Германии направило запрос с просьбой предоставить подробную информацию в адрес немецкой стороны и "готово оказать необходимое содействие адвокатам в обеспечении прав Карчука".

По словам польских адвокатов, консул сделал все возможное в пределах своих полномочий, чтобы оказать помощь на данном этапе.

"После получения материалов немецкого разбирательства защита сможет дать полную правовую оценку основаниям для выдачи европейского ордера на арест и определить дальнейшие процессуальные шаги. Юридические команды в Украине, Польше и Германии действуют скоординированно", – отметил Сергей Гайдачук.

Что известно о деле Карчука

Карчука задержали 28 июля на пункте пропуска "Будомеж". Как утверждают польские правоохранители, украинца разыскивают немецкие власти по европейскому ордеру на арест. Якобы в 2024 году Карчук,"используя поддельные транспортные документы и выдавая себя за сотрудника логистической компании, завладел партией из 171 электровелосипеда стоимостью более €126 000".

В CEO Club Ukraine утверждают, что немецкое обвинение безосновательно. На момент совершения преступления в ФРГ украинец Карчук находился на родине в Украине – и это подтверждается данными о пересечении границы, выписками мобильного оператора, данными банковских операций, показаниями очевидцев, многочисленными фотографиями и видеозаписями.

Более того, в то время Карчук проходил реабилитацию после операции на колене и передвигался на костылях.

Среди прочего Карчуку инкриминируют якобы личное управление грузовиком с украденными велосипедами, хотя у него даже нет водительского удостоверения соответствующей категории.

Возможно, произошло использование персональных данных Карчука мошенниками, которые могли оформить документы на чужое имя для получения груза. Так или иначе, пока что польский суд избрал Карчуку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 60 суток. Защита обжалует это решение и просит освободить его под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, польская полиция также задержала в районе Нового Санча Малопольского воеводства 40-летнего мужчину из-за его публикаций в соцсетях. По данным следователей, он публично призывал к убийству президента Украины Владимира Зеленского и оскорблял его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!